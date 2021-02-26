والد مشاري البلام يكشف سبب وفاته.. و الصحة الكويتية تصدر بيانًا

المستقلة/ – منى شعلان/ أثار والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام ، ضجة كبيرة بعد تصريحات صحفية له على هامش تشييع جثمان الفنان الراحل اليوم الجمعة ، و الذى رحل عن عالمنا إثر إصابته بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

حيث أكد والد مشاري البلام إن ابنه توفي بسبب خطأ طبي ، مشيراً إلى أن الراحل تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بينما كان مصابا في الأساس بالفيروس، موضحا أن الجهات الصحية لم تفحصه قبل التطعيم، قائلاً: “عطوه اللقاح وهو عنده كورونا.. عطوه إبرة الكورتيزون وهذي اللي أنهته”.

ومن جهتها أصدرت وزارة الصحة الكويتية بيانا عاجلاً تعليقا على تصريحات والد الفنان الراحل مشاري البلام ، جاء فيه: لم يتم رصد -حتى الآن- أي آثار جانبية غير متوقعة أو أي حالة وفاة مرتبطة بتطعيمات كوفيد-19، وذلك بين مجموع الحالات التي تلقت التطعيم عبر منصات اللقاح المعتمدة للاستخدام في البلاد.

وتابع البيان: إن اللجان الفنية المكوّنة من أطباء مختصين تتابع وعلى مدار الساعة الحالات التي تتلقى تطعيم كوفيد-19، وتقوم بتحليل وتدقيق البيانات والآثار الجانبية إن وجدت، وذلك وفق منهجية علمية دقيقة.

و أضاف: أن المعطيات الواردة من اللجان الفنية تؤكد فاعلية ومأمونية اللقاحات المتوافرة في البلاد، وتشير الى تزايد نسب من تلقوا اللقاح ومن بادروا الى التسجيل للتطعيم.

واستكمل : إن تطعيمات كوفيد-19 ذات فعالية عالية وتحمي من الإصابة بالمرض بنسبة كبيرة، وأن الحماية أو المناعة الناتجة عنها تبدأ وتزداد تدريجيا بعد فترة لا تقل عن 10 إلى 14 يوما بعد التطعيم، ولا تؤثر تطعيمات كوفيد-19 المتوافرة حاليا في البلاد على نشاط المرض في حال كان من تلقى التطعيم حاملا للفيروس ولم تبد عليه أعراض حينها، كما لا تؤثر تطعيمات كوفيد-19 المتوافرة حاليا في الكويت على قراءات المسحة، فلا يمكن أن تجعلها إيجابية بعد التطعيم، في حال عدم وجود إصابة بالأساس.

وأشار البيان : ليس هناك أي توصيات علمية أو عالمية حتى الآن لعمل مسحة لبيان الخلو من الفيروس قبل أخذ تطعيمات كوفيد-19

فيما شددت الصحة الكويتية على احترامها المطلق لخصوصية المعلومات المتعلقة بجميع المرضى وحفظ حقوقهم، وذلك انطلاقا من أخلاقيات ممارسة المهن الطبية، والقوانين المنظمة لمزاولتها في البلاد.

ويذكر أن الحالة الصحية للفنان الراحل مشاري البلام تدهورت إلى حد كبير فى أيامه الأخيرة ، مما استدعى نقله إلى العناية المركزة يوم السبت الماضي، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حتى وافته المنية أمس الخميس.