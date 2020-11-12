والد ديفيد ألابا ينتقد إدارة بايرن ميونيخ

(المستقلة) وجّه والد ديفيد ألابا، ظهير بايرن ميونيخ، انتقادات قوية لإدارة النادي بسبب أزمة تجديد عقد نجله.

وأعلن رئيس بايرن ميونخ في وقت سابق سحب العرض الأخير المقدم إلى ديفيد ألابا من أجل تمديد عقده مع النادي، بسبب مماطلة اللاعب النمساوي.

وقال والد ألابا في تصريحات صحفية: “لم يتم التعامل مع ديفيد بالطريقة التي يستحقها، لم يقدموا له الاحترام الكافي في عملية تمديد العقد”.

وأضاف: “ديفيد يشعر بخيبة أمل شديدة ويتألم، إنه حزين بسبب ما يحدث”.

وأتم: “الإدارة تقوم بتصدير صورة خاطئة ترغب في أن تصل إلى الجماهير، لا أعلم كيف ستسير الأمور في الأيام المقبلة”.

جدير بالذكر أن ألابا صاحب الـ28 عاما انضم إلى بايرن حين كان ناشئا قبل 12 عاما، وينتهي عقده مع النادي البافاري بنهاية الموسم الحالي.

وشارك ألابا في 396 مباراة بقميص بايرن بمختلف المسابقات، سجل خلالها 32 هدفا وصنع 49.