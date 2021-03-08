هل تحدد مباراة بورتو مستقبل بيرلو مع يوفنتوس؟

المستقلة/- يرى أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، أن مواجهة بورتو في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، من أكثر المباريات التي تروق للاعبه البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

ويستعد يوفنتوس لاستضافة بورتو، مساء الثلاثاء، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهى لقاء الذهاب في البرتغال بخسارة اليوفي 2-1.

وصرح بيرلو، في مؤتمر صحفي قبل يوم من اللقاء: “هذه هي المباريات (المفضلة) لكريستيانو، إنه متحمس، وتمكن من أخذ قسط من الراحة خلال هذه الأيام”.

وواصل: “قمنا بعمل خاص معه بعد مواجهة (الثلاثاء) ضد سبيزيا، وهو متحمس للمشاركة في هذه المباراة”.

وأضاف “إنها مباراة حاسمة، مثل النهائي، لكنها ستكون أيضا على هذا النحو بالنسبة لبورتو، ينبغي أن نتغلب على النتيجة السلبية لمباراة الذهاب (2-1 على أرض الفريق البرتغالي)، ويجب أن نعطي كل شيء”.

وتابع: “لا أعتقد أنه سيتم الحكم علي في هذا الموسم عبر هذه المواجهة، أعمل على إدارة كل مباراة على حدة، لكن غدا سيكون حاسما”.

وأكد المدرب الإيطالي، الذي يخوض تجربته الأولى بشكل مطلق في التدريب، أن اللقاء مهم للغاية بالنسبة للنادي، لكنه ليس قلقا شخصيا بشأن مستقبله.

وقال عن تصوره لكيفية مواجهة بورتو: “يجب أن نلعب مباراة فنية، لأننا سنواجه منافسا مترابطا بخطوط ضيقة، ولدينا القليل من الوقت للتفكير، ينبغي أن نتحلى بالصبر”.