هيئة الكمارك تكشف عن زيادة في عدد الإيرادات

هيئة الكمارك تكشف عن زيادة في عدد الإيرادات

المستقلة/- سرى جياد/ كشفت هيئة الكمارك العامة عن زيادة كبيرة في عدد الإيرادات الحكومية،وتوقف في عمليات التلاعب والتهريب الكمركي.

وقال المدير العام للهيئة صادق هويدي بعد زيارته لموانئ ام قصر الأربعة أن هذه الزيارة تأتي لمتابعة الإجراءات الكمركية على واقع الحال وفقا للخطوات الإصلاحية التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبين إحداث تغييرات إيجابية في إنجاز المعاملات الكمركية واختزال الوقت وزيادة كبيرة في حجم الإيرادات المالية والحد من ظواهر التهرب الكمركي.

وأكد عن وجود خطة لتعظيم الموارد الكمركية بالتنسيق مع المنافذ لتوثيق العمل المشترك بين الطرفين فضلا عن توفير احتياجات الكمارك من ساحات للكشف والسونار .