هيئة التقاعد : رواتب المتقاعدين ستتأخر لحين ورود التمويل من المالية اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني سيتم حال ورود التمويل المالي من وزارة المالية

المستقلة/- اكدت هيئة التقاعد الوطنية ان اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني سيتم حال ورود التمويل المالي من وزارة المالية .

وقال مصدر في المكتب الاعلامي للهيئة في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم السبت ، ان اطلاق رواتب المتقاعدين سيتم حال ورود التمويل المالي من وزارة المالية متوقعا ان يتم ذلك في الايام القلائل المقبلة “.