هيئة التقاعد : رواتب المتقاعدين ستتأخر لحين ورود التمويل من المالية
اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني سيتم حال ورود التمويل المالي من وزارة المالية
المستقلة/- اكدت هيئة التقاعد الوطنية ان اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني سيتم حال ورود التمويل المالي من وزارة المالية .
وقال مصدر في المكتب الاعلامي للهيئة في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم السبت ، ان اطلاق رواتب المتقاعدين سيتم حال ورود التمويل المالي من وزارة المالية متوقعا ان يتم ذلك في الايام القلائل المقبلة “.
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