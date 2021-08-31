هيئة الاعلام تمنح سمات دخول الاعلاميين الوافدين لتغطية الانتخابات

المستقلة/- باشرت هيئة الاعلام والاتصالات منح سمات دخول الاعلاميين الوافدين لتغطية الانتخابات التي من المؤمل ان تبدأ خلال شهر تشرين الاول المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة احمد العنزي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: ان “الهيئة كانت قد باشرت إجراءاتها الاستباقية الخاصة بتغطية الانتخابات التي ستبدأ خلال شهر تشرين الاول المقبل، بضمنها البدء بمنح سمات دخول الصحفيين والاعلاميين الوافدين لتغطيتها بهدف تسهيل دخولهم الى البلاد لتغطيتها اعلاميا، بحسب التعليمات الصادرة عن الهيئة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وذكر ان “بعض القنوات غير مرخصة التي تعتزم تغطية الانتخابات، عملت الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المسؤولة بتلك القنوات والتعاون الفاعل مع الجهات الامنية المختصة، لمنحها تلك التراخيص، بهدف مزاولة عملها بشكل قانوني”، مؤكدا ان “الهيئة تنظم التغطية الاعلامية للعملية الانتخابية بالشكل الذي يحقق حرية الرأي”.

واوضح العنزي انه “يتم التنسيق مع المكاتب الاقليمية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي في الشرق الاوسط وهي (الفيس بوك) و(تويتر) و(اليوتيوب) وغيرها من التطبيقات، من اجل مراقبة الصفحات التي تبث التحريض غير القانوني او نشر الشائعات المغرضة، بما يعترض سير العملية الانتخابية”.

وتابع ان “التنسيق يتضمن ايضا، غلق تلك الصفحات والمواقع بالتنسيق مع المكاتب التابعة لكل تطبيق حفاظا على العملية الديمقراطية”، منوها بان “عمل الهيئة في الوقت الحالي، يتمثل بتعزيز الخدمات الاتصالاتية والمعلوماتية والانترنت الداعمة للعملية الانتخابية، كاجراء استباقي” .