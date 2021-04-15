هيئة اسثمار ذي قار تمنح 83 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات

المستقلة /- كشف رئيس هيئة اسثمار ذي قار عبد الحميد الحصونة، عن منح 83 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات.

وقال الحصونة في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، أن “هيئة استثمار ذي قار منحت اليوم 83 رخصة جديد، وتبقى لدينا 273 رخصة أخرى معلن عنها، وجميع هذه الرخص تقدر بتريليون دينار عراقي”، لافتاً إلى أن “الرخص الـ83 التي منحت اليوم ستوفر فرص عمل للشباب العاطلين تقدر بـ2500 فرصة”.

وأضاف الحصونة، أن “الرخص الجديدة تنوعت بين الاستثمار بالمجالات الزراعية والصناعية والتجارية والسكنية وغيرها، وتمثل هذه الرخص خطة للتنمية”.

وتابع، أن “محافظة ذي قار تعتبر بيئة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال لحاجتها إلى الكثير من مشاريع التنمية المستدامة، ولا توجد معوقات في الهيئة، لكن المعرقلات تكون في الدوائر الحكومية بسبب البيروقراطية والروتين، بالإضافة إلى بعض العشائر المعارضة”.