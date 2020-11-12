هيأة إستثمار المثنى تعلن وجود مشاريع منجزة وأخرى قيد الإنجاز

المستقلة/-أعلنت هيأة الاستثمار بمحافظة المثنى، اليوم الأربعاء، وجود أكثر من 15 مشروعاً سكنياً، وأكثر من 215 مشروعاً مازال قيد الإنجاز، مؤكدة أن المحافظة ستكون مركزاً لإنتاج بيض المائدة والألبان، فيما أشارت الى أنها الأولى في العراق بإنتاج السمنت، مبينةً أن المحافظة تنتج يومياً 15 ألف طن من السمنت عالي المواصفات.

وقال رئيس الهيأة عادل الياسري لوكالة الرسمية : إن “هناك أكثر من 15 مشروعاً سكنياً و أكثر من 215 مشروعاً قيد التنفيذ، كما أن رأس المال المتداول المتحرك هو أكثر من أربعة مليارات”.

وأضاف، أن “الهيأة باشرت بمشروع كبير على مستوى البلد، وهو مشروع الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة والألبان”، مؤكداً، أن “المحافظة ستكون مركزاً لإنتاج هذين المنتجين”.

وأشار إلى “الخبرات الهندسية العراقية باشرت بمشاريع تربية الدواجن والأبقار والأسماك، وبتكلفة أكثر من 500 مليون دولار، وهي تلبي كل اِحتياج العراق”.

وأكد ،أن “محافظة المثنى أصبحت الأولى في العراق بإنتاج السمنت، إذ أن المعامل الاستثمارية تنتج يومياً 15 ألف طن من السمنت عالي المواصفات”.

وأوضح، أن “هناك مشاريعَ كبيرةً في مجال تنقية البنزين والاسفلت المؤكسد، فضلاً عن وجود مدينة صناعات كيميائية لإنتاج الصودا الكاوية والكلور”.

أما في ما يخص معرقلات إنجاز المشاريع، ذكر الياسري، أن “قلة الأراضي المخصصة للاستثمار من قبل الوزارات، وتأخر التعاقد، لاسيما مع وزارة المالية، وتأخر التخصيص المالي، جميعها تسبب تأخراً بإنجاز مشاريع محافظة المثنى”.