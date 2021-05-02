هوواي تطلق إصدارا جديد من هاتف Mate 40 RS Porsche Design

المستقلة /- قبل أن تتعرض شركة الهواتف الصينية العملاقة هواوى لأزمة الحظر الأمريكي الذي أدى إلى الانحدار الكبير في أعمال الهواتف الذكية، كانت شركة التكنولوجيا العملاقة تتعاون باستمرار مع شركة Porsche Design لإطلاق إصدارات فاخرة مخصصة لهواتفها الذكية المتميزة بالفعل.

وحصلت سلسلة Mate 40 العام الماضي أيضًا على إصدار RS Porsche Design Edition، لكن هذا الطراز كان يعاني من نقص كبير منذ ظهوره لأول مرة.

ومن أجل إتاحته للمشترين مرة ثانية، أطلق العملاق الصيني إصدارا جديد من هاتف Mate 40 RS Porsche Design.

ويتميز هاتف Porsche Design Huawei Mate 40 RS بظهر سيراميك عالي القوة بتقنية النانو وصفته هواوي بأنه يتمتع ”بلمعان شبيه بالماس وصلابة تشبه الياقوت“، كما يضم الهاتف المتميز غلافًا قوياً للكاميرا.

ويتميز هاتف Mate 40 RS Porsche Design بشاشة OLED مقاس 6.76 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، كما يحتوي الهاتف على نتوء للكاميرا الأمامية يقع في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة، حيث تتكون إعدادات الكاميرا الأمامية من مستشعر بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا ثلاثية الأبعاد فائقة التطور لاستشعار العمق.

ويتم تشغيل الهاتف الرئيسي بواسطة معالج Kirin 9000، وفي الجزء الخلفي المميز للغاية، يحتوي الجهاز على كاميرا رئيسية Ultravision بدقة 50 ميغابكسل تتحد مع كاميرا سينمائية فائقة الدقة بدقة 20 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميغابكسل مع تقريب بصري 3x، وكاميرا SuperZoom بدقة 8 ميغابكسل قادرة على تقريب بصري عشر مرات، ومستشعر خامس عبارة عن كاميرا ثلاثية الأبعاد لاستشعار العمق مع دعم التركيز التلقائي.

ويتمتع الهاتف المميز ببطارية سعة 4400 مللى أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 66 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

كما يأتي الهاتف بمكبرات صوت استريو وتقنية NFC و Bluetooth 5.2 و Wi-Fi 6 ومنفذ USB 3.1 من النوع C يتم تشغيله على نظام EMUI 11 المستند علي نظام Android 10.

ويأتي الإصدار الجديد مزوداً بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت ويتوفر الهاتف الجديد للبيع مقابل 10000 يوان (1544 دولار أمريكي).

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اكتشاف طفرات فايروسية «تلغي» مفعول المناعة

اخر الاخبار

باكستان: الأسابيع المقبلة ستكون حرجة

اخر الاخبار

صحيفة : بول بوغبا سيرحل عن مانشستر يونايتد حال عدم تجديد عقده

اخبار العراق

الانواء الجوية : طقس البلاد سيشهد تقلب بدرجات حرارة تقارب 40 مئوية

اخر الاخبار

منظمة الصحة العالمية تطالب بإيقاف “برنامج كاميرا خفية” عربي فوراً

اخر الاخبار

هوواي تطلق إصدارا جديد من هاتف Mate 40 RS Porsche Design

اخر الاخبار

صحيفة : الهند تسجل رقم قياسي عالمي في عدد الاصابات بكورونا

اخر الاخبار

صحيفة : الهند تسجل رقم قياسي عالمي في عدد الاصابات بكورونا

اخبار العراق

ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

اخر الاخبار

اشتباكات بين الجيش العراقي و داعش في شمال البلاد

اخبار العراق

وزير النفط يؤكد على سرعة انجاز مشروع مصفى كربلاء النفطي

اخبار العراق

المنافذ الحدودية تضبط (1،200،000) كمامة معدة للتهريب

اخر الاخبار

أنباء عن وفاة الفنان “دريد لحام” والنقابة توضح

اخبار العراق

حزب الدعوة تنظيم الداخل يعلن عدم مشاركته في الانتخابات القادمة

اخر الاخبار

بسبب عزومة .. قتل زوجته في رمضان

اخر الاخبار

حظر تجوال شامل في دولة عربية لـ 3 أيام

اخر الاخبار

رئيس عربي يتنازل عن السلطة ويدعو لانتخابات مبكرة