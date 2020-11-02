هوشيار عبدالله: الحكومة العاجزة عن دفع الرواتب يجب ان ترحل

المستقلة..هاجم النائب هوشيار عبدالله الحكومة بسبب تأخرها في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين .

وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه الشخصي بموقع تويتر :” تأخير صرف الرواتب قضية سياسية بحتة بين الحكومة والبرلمان، الحكومة العاجزة عن دفع الرواتب يجب ان ترحل، سيما وأن وزارة المالية هي التي تتحمل هذا الاخفاق المعيب”.

وأضاف “من جهة اخرى اكثر من مرة صرحوا بأن الرواتب مؤمنة وبعد ذلك تراجعوا عن تصريحاتهم، اذا لم تستطيعوا دفع الرواتب ارحلوا “.