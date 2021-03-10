”هواوي“ الصينية تكشف عن الهاتف الجديد Mate 40E

المستقلة /-  كشفت شركة الهواتف الصينية العملاقة ”هواوي“، اليوم الأربعاء، عن هاتف Mate 40E  كنموذج خامس في عائلة Mate 40، ففي أكتوبر 2020، طرحت الشركة مجموعة من الهواتف الرئيسة وهي: Mate 40 و Mate 40 Pro و Mate 40 Pro + و Mate 40 RS Porsche Design.

يحتوي هاتف Mate 40E 5G على شاشة OLED مقاس 6.5 بوصة ذات حواف منحنية وتصميم مثقوب، بدقة Full HD +، ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الشاشة.

يعمل الهاتف بواسطة معالج  Kirin 990E، كما يتم تشغيله على نظام التشغيل Android 10 المستند إلى واجهة مستخدم EMUI 11 ويأتي مع فتحة بطاقة NM لتخزين إضافي.

يأتي جهاز Mate 40E مزودا ببطارية عملاقة سعة 4200 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 40 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 واط.

وبالنسبة للكاميرات، يحتوي جهاز Mate 40E على إعداد ثلاثى الكاميرات بتصميم دائرى مميز للغاية، إذا تأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 64 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 1.9 وعدسة فائقة الاتساع بدقة 16 ميغابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميغابكسل مع تقريب بصري 3x، ودعم تقنية التثبيت البصري (OIS)، كما يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل.

ويأتي الهاتف مزودا بميزات أخرى مثل دعم بطاقة SIM المزدوجة، واتصال الجيل الخامس 5G، وتقنية Wi-Fi 802.11ac، و Bluetooth 5.2، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي التردد، ومنفذ USB-C.

أسعار  Mate 40E 5G 

يأتي جهاز Mate 40E 5G بخيارين؛ 8 غيغا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغا بايت من مساحة التخزين الداخلية و 8 غيغا بايت و256 غيغا بايت، إذ تبلغ تكلفة هذين الخيارين 4599 يوان ( 706 دولارات) و 5099 يوان (782 دولارا)، على التوالي.

ويتوافر الهاتف الآن للطلبات المسبقة في الصين من خلال موقع Vmall ومواقع بيع التجزئة الصينية الأخرى، وسيتم بيعه للمرة الأولى في الـ18 من مارس الجاري، ويتوافر هاتف Mate 40E بثلاثة ألوان رئيسة، بما في ذلك الأسود، والأبيض اللامع، والفضي.

وفي أخبار ذات صلة، أكدت الشركة الصينية -أيضا- وصول طراز أساسي جديد لهاتف  Mate 40 RS Porsche Design، بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت و256 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، التي تم إطلاقها رسميا اليوم بسعر 10999 يوان ( 1،688 دولارا) في الصين، وسيتم طرح الإصدار الجديد للبيع اعتبارا من الـ18 من مارس في الصين.

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