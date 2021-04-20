هواوي الصينية تخطط لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة قابلة للطي

المستقلة /- قال تقرير صادر عن موقع DigiTimes التقني، إن شركة الهواتف الصينية العملاقة ”هواوي“ تخطط لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة قابلة للطي في السوق.

وبحسب التقرير، فإن ”هواوي“ ستقوم بتسعير هذه الأجهزة في الفئة المتوسطة وليس المتميزة.

وسيؤدي انخفاض أسعار الهواتف الذكية القابلة للطي إلى جعلها أكثر جاذبية؛ وإلى زيادة الطلب عليها، فيما ستنضم العديد من العلامات التجارية الأخرى إلى تلك الخطوة؛ ما يعود بالفائدة على العملاء في النهاية.

ذكر التقرير أن شعبية الهواتف القابلة للطي ستزيد أيضا الشحنات العالمية لشاشات عرض AMOLED في عام 2021 من 4.4 مليون سنويًا إلى نحو 12 مليونًا.

وحتى الآن، لم يُعرف بعد الجدول الزمني لإطلاق هواتف ”هواوي“ الذكية القادمة القابلة للطي ذات الميزانية المحدودة.

وبصرف النظر عن ”هواوي“، يستعد صانعو الهواتف الذكية الآخرون مثل ”سامسونغ“ و ASUS لإطلاق هواتف جديدة قابلة للطي في وقت لاحق من هذا العام.

ودخل العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية على خط المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي خلال السنوات الأخيرة، وهناك عدد قليل من الشركات التي أطلقت بالفعل مثل هذه الأجهزة.

ويحاول كل من ”سامسونغ“ و“هواوي“ جعل تلك الهواتف منتجًا رئيسًا، وبينما أطلقت ”سامسونغ“ العديد من الأجهزة القابلة للطي في الأشهر القليلة الماضية، لم تتمكن ”هواوي“ من ذلك بسبب القيود التي فرضتها الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن العملاق الصيني لا يتراجع ويستعد للعودة من جديد.