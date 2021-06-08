هنية يصل القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وصل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية على رأس وفد من قيادة الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات حول مختلف التطورات السياسية والميدانية، خاصة في ظلال معركة “سيف القدس”.

وأفاد مراسلنا في قطاع غزة، بأن وفد حركة “حماس” يضم نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، موسى أبو مرزوق، عزت الرشق، محمد نزال، روحي مشتهى، حسام بدران، وزاهر جبارين، أعضاء المكتب السياسي.

وكانت مصر دعت أمس، على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، إلى “ضرورة التحرك العاجل لإطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة وأن التطورات الأخيرة برهنت محورية القضية الفلسطينية وخطورة استمرارها من دون التوصل لحل عادل وشامل للنزاع وفقا لمحددات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين”.

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