هنا شيحة تكشف حقيقة زواج شقيقتها من معز مسعود

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المستقلة/ منى شعلان/ أكدت الفنانة المصرية هنا شيحة ، وجود علاقة عاطفية بين شقيقتها الفنانة حلا والداعية معز مسعود ، وذلك فى أول رد رسمي من أحد أفراد أسرة حلا على أنباء ارتباط الأخيرة بالداعية الشهير.

ووجهت “هنا” رسالة لشقيقتها حلا ومعز مسعود عبر برنامج et بالعربي ، قالها :” أقولهم مبروك وده اختيار وراحة شخصية واللي بيحب بيحب ومحدش يقدر في الحته دي أنه يتدخل ، وهما  لسه ما اتجوزتش ولكنهم في الطريق”.

وكان “حلا ومعز” قد اعلنا وجود علاقة عاطفية بينهما عن طريق تبادل الرسائل بينهما عبر موقع إنستغرام ، حيث نشر معز منذ يومين ، مقطعًا من أغنية جديدة كتبها وعزفها على الجيتار ، بعنوان ” مقاتل” وأهداها إلى حلا شيحة مؤكدًا أن رحلتهما واحدة ، لتؤكد حلا أنها سعيدة بتلك الرحلة مع الشخص الذى اختاره قلبها.

 

 

 

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