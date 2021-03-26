هنا الزاهد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد ، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس “كوفيد – 19″، وذلك بعد أيام من خضوعها للعزل المنزلى.

ونشرت هنا الزاهد، صورتين لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وعلقت قائلة: “الحياة ضبابية نوعا ما الآن.. covid-19”.

وظهرت الفنانة المصرية فى فيديو لها مؤخراً من داخل حديقة منزلها خلال تواجدها فى فترة العزل المنزلي، برفقة زوجها الفنان أحمد فهمى، وقالت فى فيديو الذي نشرته عبر خاصية الاستورى بحسابها على إنستغرام: “دلوقتى أنا أول يوم أخرج وأقف فى الجنينة، أحمد قرر أنه يلعب معايا كورة عشان أنا زهقانة جدا”.

وفى سياق آخر تعيش هنا الزاهد حالة من التألق الفني بعد النجاح الذى يحققه مسلسل “حلوة الدنيا سكر” الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية ويعرض حالياً على قناة DMC بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It، والقصة من إخراج خالد الحلفاوي وتأليف هند عبد الله.

مسلسل “حلوة الدنيا سكر” تدور أحداثه فى 40 حلقة و يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، ويضم العمل حكايات “سحر وشعوذة” و”ساندى كراش” و”9 خطوات لقلب الرجل” و”الجريمة لا تفيد” و”المتخصصة”و”قولى لأحمد” و”لو كنت يوم انساك” و”أمانى وتهانى.