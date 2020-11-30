همام طارق يكشف تفاصيل جديدة عن وجهته المقبلة
(المستقلة) كشف اللاعب العراقي الدولي همام طارق، عن وجهته المقبلة، بعد الرحيل عن الإسماعيلي المصري.
وقال همام طارق في حوار صحفي: “كل ما يثار عن انتقالي إلى أحد الأندية في الوقت الحالي مجرد أنباء عارية عن الصحة”.
وأضاف: “اشترطت قبل الدخول في مفاوضات التجديد مع إدارة الإسماعيلي استيفاء مستحقاتي المالية”.
وتابع: “تلقيت عرضا من أحد الأندية الأوروبية الناشطة في بطولة الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى عرض من أحد الأندية المصرية، والعرضان لا يزالا قيد الدراسة”.
وواصل: “نهاية الأسبوع الحالي سأحاول جاهدا أن أحسم وجهتي الاحترافية المقبلة”.
وأتم: “سبق وأن أعلنت وأكرر حاليا، إذا ما فكرت في العودة إلى الدوري المحلي، فلن أمثل سوى القوة الجوية”.
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