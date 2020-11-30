همام طارق يكشف تفاصيل جديدة عن وجهته المقبلة

همام طارق يكشف تفاصيل جديدة عن وجهته المقبلة

(المستقلة) كشف اللاعب العراقي الدولي همام طارق، عن وجهته المقبلة، بعد الرحيل عن الإسماعيلي المصري.

وقال همام طارق في حوار صحفي: “كل ما يثار عن انتقالي إلى أحد الأندية في الوقت الحالي مجرد أنباء عارية عن الصحة”.

وأضاف: “اشترطت قبل الدخول في مفاوضات التجديد مع إدارة الإسماعيلي استيفاء مستحقاتي المالية”.

وتابع: “تلقيت عرضا من أحد الأندية الأوروبية الناشطة في بطولة الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى عرض من أحد الأندية المصرية، والعرضان لا يزالا قيد الدراسة”.

وواصل: “نهاية الأسبوع الحالي سأحاول جاهدا أن أحسم وجهتي الاحترافية المقبلة”.

وأتم: “سبق وأن أعلنت وأكرر حاليا، إذا ما فكرت في العودة إلى الدوري المحلي، فلن أمثل سوى القوة الجوية”.