هل ينقذ تخفيض “الدينار” الاقتصاد العراقي من الغرق؟

المستقلة/أمل نبيل/ سيضيف تخفيض قيمة العملة العراقية التضخم إلى قائمة المصاعب التي يواجهها السكان الذين يتعافون من حرب مدمرة مع تنظيم داعش .

وبدون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق ، لن يكون ذلك كافياً لمنع حدوث ألم اقتصادي أكبر.. بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

وأعلنت الحكومة يوم السبت أنها ستخفض قيمة العملة للمرة الأولى منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 ، وخفضت 23٪ من قيمة الدينار لتقليل الضغط على المالية العامة في الوقت الذي تحاول فيه تأمين مساعدات خارجية بمليارات الدولارات.

لكن هذه الخطوة ، وهي جزء من خطة أوسع لإصلاح الاقتصاد العراقي المعتمد على النفط وتقليص الرواتب العامة المتضخمة ، قوبلت بالفعل بمعارضة بين البرلمانيين الذين يخشون من إثارة غضب الناخبين بعد احتجاجات حاشدة هزت البلاد العام الماضي.

لن يكون التخفيض الأخير

وحتى الآن، لم يتسبب تخفيض قيمة العملة في تكرار تلك الاضطرابات المميتة في ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وقالت الحكومة، إن تخفيض قيمة العملة سيكون لمرة واحدة.

وقال زياد داوود، خبير اقتصادي في الأسواق الناشئة، أن تخفيض قيمة العملة أمر مؤلم للمواطنين العاديين

، لكن من غير المحتمل أن يكون لمرة واحدة. من المحتمل أن يؤدي الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي التي تتصورها الميزانية إلى مزيد من التعديل في العملة – إما رسميًا أو ، على الأرجح ، في السوق السوداء.

11٪ انكماش في الاقتصاد العراقي

على الرغم من أن العراق هو ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم ، إلا أن اقتصاده عانى حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى استنفاد الطلب العالمي على إمدادات الطاقة. الحصص المتفق عليها مع مصدري النفط الآخرين لتحقيق الاستقرار في السوق تعني أيضًا أن عدد البراميل التي يمكن للعراق ضخها مقيد ، مما يضيق خياراته لزيادة الإيرادات.

وبحسب آخر تقديرات صندوق النقد الدولي ، انكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 11٪ هذا العام.

هذا أفضل من التوقعات الأولية للصندوق بانخفاض بنسبة 12.1٪ ، لكنه لا يزال يترك العراق مع أكبر انكماش بين أعضاء أوبك خاضعين للحدود القصوى للإنتاج ، مما يبرز اعتماده المفرط على الهيدروكربونات.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر صافي الأصول الأجنبية للعراق في الانخفاض الحاد حتى عام 2024. وتعد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من بين أعلى المعدلات في أوبك + ، وهي مجموعة تضم مصدري النفط من خارج أوبك مثل روسيا.

45 مليار دولار عجز متوقع في الميزانية

وتقدر صادرات النفط في موازنة2021بمتوسط ​3.25 مليون برميل يوميًا ، بمتوسط ​​سعر مفترض يبلغ 42 دولارًا. وسيترك ذلك عجزا في الميزانية يبلغ نحو 58 تريليون دينار (45 مليار دولار).

ووفقا لخطة الميزانية ، التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم الأحد ولكن لم يقرها البرلمان بعد ، تبلغ قيمة الدعم من صندوق النقد الدولي نحو ستة تريليونات دينار ، وهو جزء بسيط من الفجوة.

وقال العديد من المحللين إن تخفيض قيمة العملة كان ضروريا ليثبت للمقرضين الدوليين أن العراق جاد بشأن الإصلاح ، لكنه غير كاف لإطلاق المساعدة التي تريدها الحكومة.

مزيد من التخفيضات في الميزانية

قال مارك بولوند ، كبير محللي أبحاث الائتمان في “ريد انتيلجيه “ستكون هناك حاجة إلى تخفيضات في الميزانية للحصول على دعم مالي كبير”

ومنذ الإعلان عن تخفيض قيمة العملة ، ضاقت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر العملة في السوق السوداء ، مما يشير إلى أن التعديل ساعد في تخفيف الضغط في الوقت الحالي.

لكن الحكومة التي تشكلت بعد احتجاجات العام الماضي التي أطاحت برئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي لا تزال هشة. والآن تكافح معارضة خطط دحر القطاع العام في بلد اشترى فيه السياسيون ولاءهم لعقود من خلال توفير الوظائف الحكومية.

قال أحمد الطبقشلي ، كبير مسؤولي الاستثمار للعراق في شركة آسيا فرونتير كابيتال وأستاذ مساعد في الجامعة الأمريكية في العراق – السليمانية ، “سيكون لديهم بعض المشاكل مع تمرير الإصلاحات في الميزانية من خلال البرلمان”. “لكن سيتعين عليهم التعامل معها.