هل ينقذ التعاون مع إيران الاقتصاد العراقي من الانهيار؟

المستقلة/أمل نبيل/خفض العراق قيمة عملته مقابل الدولار بنسبة %18.5 في 19 ديسمبر في محاولة لتحفيز اقتصاده المتعثر. يقر مسؤولو الحكومة العراقية بأن لديهم مشكلة كبيرة. ومع ذلك ، لا تنظر جميع الدول إلى الأمر بهذه الطريقة.

صعوبات العراق هي فرص إيران

تخفيض قيمة العملة يجعل الدولار يساوي 1460 دينار. قبل تخفيض قيمة العملة ، كان الدولار يساوي 1،182 دينارًا.

كان عام 2020 كارثة على الاقتصاد العراقي. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 11 في المائة خلال عام 2020. وقال عضو لجنة المالية العراقية جمال كوجار للمونيتور: “لقد دعمنا تخفيض قيمة العملة لأن الوضع الاقتصادي ينهار”.

في أكتوبر 2020 ، كان لدى العراق احتياطي قدره 53 مليار دولار. ثم أنفقت 30 مليار دولار لدفع رواتب موظفي الحكومة من أكتوبر إلى ديسمبر. يبلغ الدين الآن أكثر من 80 مليار دولار.

12 مليار دولار لدفع فوائد الديون

خصصت ميزانية العراق لعام 2021 12 مليار دولار فقط لدفع فوائد الديون. يبلغ إجمالي الميزانية 107.5 مليار دولار ، مما يعني أن مدفوعات الديون وحدها تصل إلى 11 في المائة من الميزانية السنوية – حتى الآن. يبلغ العجز المتوقع لعام 2021 58 مليار دولار ، أي ما يقرب من 54 في المائة من الميزانية.

لدفع رواتب ومعاشات جميع موظفيها ، تحتاج الحكومة العراقية إلى دخل قدره 5 مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك ، هناك حاجة إلى 2 مليار دولار لتغطية نفقات التشغيل والخدمات الأساسية. منذ الربيع ، عندما بدأ فيروس كورونا في التأثير على الطلب وانخفضت أسعار النفط ، باع العراق فقط ما يكفي من النفط لدفع حوالي نصف هذا المبلغ. تراوح دخلها الشهري بين 2.5 مليار دولار و 3.5 مليار دولار. ويؤدي ذلك إلى عجز يصل إلى 4.5 مليار دولار شهريًا

يعتمد الاقتصاد الوطني العراقي على عائدات النفط. توفر الصناعة 90 في المائة من الإيرادات الحكومية. يقدر الاقتصاديون أن 40 بالمائة أو أكثر من القوى العاملة في البلاد تعتمد إما على راتب حكومي مباشر أو عقد.

يدرك شعب العراق أن اقتصاده على وشك الانهيار. قال أحد سكان بغداد لصحيفة نيويورك تايمز: “الجميع يخافون الشراء أو البيع”. وقال إن سوق الشورجة في بغداد ، الذي عادة ما يستقبل العديد من العملاء ، لا يكاد يكون لديه أي شيء في الوقت الحالي. غالبية العملاء الذين يترددون على هذا السوق هم موظفون حكوميون.

كما أن ديون الحكومة العراقية لإيران مصدر معظم احتياجاتها من الكهرباء والغاز الطبيعي خطيرة. وتقول إيران إن العراق يدين بما قيمته 5 مليارات دولار من الكهرباء والغاز.

لماذا تشتري إيران الكهرباء من الغاز الطبيعي؟

تعمل معظم محطات توليد الكهرباء العراقية على الغاز الطبيعي ، الذي ينتج عند استخراج النفط الخام من الأرض. يمتلك العراق خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم. ومع ذلك فهي تشتري الكهرباء والغاز الطبيعي من إيران. لماذا ا؟ تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لمعالجة الغاز الذي تستخرجه. أدى الفساد الحكومي والصفقات مع إيران إلى إبطاء إعادة بناء قطاع الطاقة في العراق منذ الدمار الذي خلفته حرب العراق عام 2003. قاد العراق رئيس الوزراء الموالي لإيران نوري المالكي من عام 2006 إلى عام 2014 ، والذي وجه نظامه العراق نحو إيران بدلاً من التركيز على إعادة بناء قدرته على الطاقة.

يمكن استغلال ديون العراق لإيران. مع تفاقم نقص الكهرباء وترك الأجور دون دفع ، سوف تتفاقم الاضطرابات.

وفي كانون الأول (ديسمبر) ، خفضت إيران صادرات الغاز الطبيعي إلى العراق من 50 مليون متر مكعب أسبوعيا إلى 5 ملايين فقط. ما السبب الذي قدمته طهران؟ ديون العراق غير المسددة. ويزيد هذا من تفاقم انقطاع التيار الكهربائي الذي يعاني منه العراق ومن مكانة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الخادمي. إذا سقطت الحكومة ، فقد يسمح ذلك لنوري المالكي بالعودة إلى السلطة. المالكي يقود حزب الدعوة حاليا.

بعد سقوط صدام حسين ، انتصرت إيران الشيعية في العراق من خلال مناشدة الحركات الشيعية العراقية. استمرت هذه العملية منذ ذلك الحين. إن احتمال عودته ، أو سيطرة إيران فعليًا على الحكومة ، يجب أن يكون مصدر قلق للعالم.

في وقت مبكر من كانون الأول (ديسمبر) 1994 ، قال ترامب أن العراق سيتأثر بشدة أو حتى تسيطر عليه إيران. في ذلك الوقت ، أشار رئيس التحرير جيرالد فلوري إلى ضعف الاقتصاد العراقي بشكل خطير والاستياء الشعبي من الحكومة. كما أشار إلى تزايد التقارب بين الحركات الشيعية في البلدين ، محذرا من أن ذلك ي