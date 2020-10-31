هل ينجح زيدان في الفوز أمام هويسكا؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يستأنف ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني، اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الليجا.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث جمع فريق المدرب زين الدين زيدان 13 نقطة من 6 مباريات.

خصم سهل

هويسكا يشارك للمرة الثانية في تاريخه بدوري الدرجة الأولى الإسباني، ومنذ بداية الموسم الحالي لم يحقق أي انتصار خلال 7 مباريات لعبها في الليجا، حيث تعادل في 5 مباريات وخسر مرتين.

ويحتل هويسكا حاليا المركز الـ18، أول مراكز الهبوط، برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان، وسجل 5 أهداف فيما استقبل 10.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الفريق الذي يقوده المدرب الشاب ميجيل مونيوز، نجح في فرض نتيجة التعادل على 3 من الفرق الكبيرة في الليجا هذا الموسم، وهم فياريال وفالنسيا (خارج أرضه)، وأتلتيك مدريد في ملعبه.

دفعة معنوية

يدخل ريال مدريد لقاء هويسكا منتشيا بما حققه في آخر لقائين، أمام غريمه برشلونة وبروسيا مونشنجلادباخ على الترتيب.

وفاز ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو بملعب برشلونة بنتيجة 3-1 في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، قبل أن يقلب تأخره 0-2 أمام جلادباخ في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة بدوري أبطال أوروبا إلى تعادل بنتيجة 2-2.

ويأمل فريق المدرب زين الدين زيدان في مواصلة التحسن والمنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، الذي يحمل “الميرينجي” لقبه.

تشكيل قوي متوقع

وحسب التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد هويسكا، الذي نشرته عدة صحف ووسائل إعلام إسبانية، فمن المتوقع أن يقدم الفريق المدريدي مباراة قوية تسهل له الحصول على النقاط الـ3.

ومن المتوقع أن يلعب زيدان بخطة 4-3-3، والاعتماد على تشكيلة أغلبها من الأساسيين، بوجود كورتوا في حراسة المرمى، وميندي في مركز الظهير الأيمن ومارسيلو في الأيسر، بجانب راموس وميليتاو كقلبي دفاع.

وفي خط الوسط من المنتظر أن يعتمد زيدان على مودريتش وإيسكو وبينهما كاسيميرو في الارتكاز، بينما يعول على فاسكيز كجناح أيمن ورودريجو في الجانب الأيسر وبنزيمة كرأس حربة.