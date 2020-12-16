هل يكون 2021 عاما مختلفا على مستثمري الليرة التركية؟

المستقلة/أمل نبيل/ يعتقد مستثمرو الليرة التركية، الذين تأثروا بانهيار العملة بنسبة 25٪ تقريبًا هذا العام، أن عام 2021 سيكون عاما مختلفًا بعد التحول المفاجئ في السياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وبلغت أزمة العملة الأخيرة في تركيا ذروتها بقرار أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي ، واستقالة صهر الرئيس من منصب وزير المالية ، ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير..بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

وارتفعت الليرة يوم الأربعاء بعد أن قال المحافظ الجديد ناسي أغبال إنه يتبنى سياسة متشددة تجاه التضخم ، مما ساعد على تقليص خسائر العملة للعام الثامن على التوالي.

ولا يزال المستثمرون يريدون المزيد من الأدلة على أن التحول في الاتجاه هو أكثر من مجرد مناورة مؤقتة.

الاضطرابات السياسية أدت لتأكل الثقة في الاقتصاد

إن انخفاض الليرة التركية هو دليل على العقد الماضي المزعج الذي شهدته تركيا ، حيث أدت الاضطرابات السياسية إلى تآكل الثقة في الاقتصاد البالغ 750 مليار دولار.

ولدعم العملة المتدهورة ، باعت البنوك التركية أكثر من 100 مليار دولار هذا العام وحده ، وفقًا لمجموعة جولدمان ساكس.

وجرى تداول الليرة التركية عند أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.58 مقابل الدولار في 6 نوفمبر 2020، مقابل 1.54 لكل دولار في 31 ديسمبر 2010.

ويرى فيكتور زابو، كبير مديري قسم الدخل الثابت في “أبردين” لإدارة الأصول في لندن، أن التحول إلى السياسة الاقتصادية الجديدة “سيستمر على الأرجح لبعض الوقت، حيث لا توجد احتياطيات أجنبية متبقية لاستخدامها، ولا انتخابات قريبة. ومع ذلك، إذا بدأت الأمور بالعودة إلى طبيعتها، فهناك دائماً خطر حدوث انحراف عن السياسة الجديدة”.

وشهدت الليرة التركية أحدث نوبة ضعف عندما فاجأ البنك المركزي المتداولين في أكتوبر / تشرين الأول بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة بدلاً من رفعها.

يولي أردوغان أهمية للنمو وخلق فرص العمل ، وقد أزعج الأسواق المحلية مرارًا وتكرارًا بوجهة نظر غير تقليدية مفادها أن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

10٪ ارتفاع في قيمة الليرة

بعد أن انخفضت الليرة إلى مستوى قياسي في بداية شهر نوفمبر ، أدى تغيير أردوغان لفريقه الاقتصادي إلى ارتفاعها بأكثر من 10٪ في عدة أيام.

في حين أن العملة كانت مقيدة بالنطاق إلى حد كبير منذ ذلك الحين ، إلا أنها لا تزال على المسار الصحيح لأسوأ انخفاض هذا العام في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

ويَعتبر أولريش لوختمان، رئيس استراتيجية العملة في “كوميرزبانك إيه جي” في فرانكفورت أن “ما نراه من تحسن في سعر صرف الليرة حالياً ناجم عن الأمل بأن السياسة النقدية ستأخذ مساراً تقليدياً في المستقبل. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما تُضرّ السياسة النقدية بأداء الاقتصاد الحقيقي”.

وأعاد الهبوط العنيف للعملة التركية، وتعافيها المحدود لاحقاً، إلى الأذهان أزمة الليرة عام 2018.

وسيحصل المستثمرون على فرصة لتلمس نوايا الحكومة التركية عندما يُفصح محافظ البنك المركزي التركي الجديد ناجي إقبال عن السياسة النقدية لعام 2021.

كذاك في الأسبوع، ستجتمع لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي، مع توقعات عالية برفع آخر للفائدة عن معدلها الحالي البالغ 15%.

وبحسب بيوتر ماتيس، محلل العملات في “رابو بنك” في لندن، فإن الليرة يمكن أن ترتفع العام المقبل، وقد تصل قيمتها إلى ما دون 7 ليرات لكل دولار، وقد يتواصل اتجاه الصعود؛ “طالما يبقي أردوغان على دعمه للفريق الاقتصادي الجديد”.