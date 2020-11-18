هل يعود الحظر الشامل في العراق ؟

المستقلة /- أوضحت وزارة الصحة والبيئة، بشأن احتمالية عودة حظر التجوال الشامل، فيما جددت تحذيرها حول الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في مقطع صوتي، إن هذا القرار أو غيره، هو من صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وتقرره حسب المستجدات الوبائية.

وأضاف، أن نسبة القرارات الفاعلة هي ما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، وحسب رأي خبراء الصحة العامة وخبراء الأمراض الوبائية والانتقالية المرتبطون باللجنة العليا الصحة والسلامة وكذلك خبراء في وزارة الصحة، مبيناً أنهم على تواصل لمعرفة آخر المستجدات.

وتابع: في حال اتجهنا نحو زيادة الإصابات أو غيرها، فلكل حادث حديث، وهناك اجتماعات دورية ومتابعة حثيثة وعلى مدار الساعة لمعرفة لكل المستجدات ليس فقط في العراق بالمنطقة والعالم.

وأشار إلى أن الوزارة، تجدد تحذيرها في الالتزام في التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وتطبيق قواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية وخصوصا مع دخولنا فصل الشتاء.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة، 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تسجيل 3460 حالة شفاء من الفيروس، فضلاً عن تسجيل 40 حالة وفاة.

وارتفع عدد الوفيات الكلي الناجمة عن كورونا إلى 11752، بينما عدد الإصابات بلغ 524503، في حين ارتفع مجموع حالات الشفاء في العراق إلى 453025.

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