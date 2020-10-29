هل يشهد العراق موجة ثانية من فيروس كورونا 

المستقلة/ سرى جياد/ كشف مسؤول الأمراض الانتقالية في صحة بغداد الكرخ عامر باقر عن توقعات لاحتمالية قدوم موجة جديدة لفيروس كورونا

وقال باقر للمستقلة أنه مع اقتراب الموسم الشتوي وبداية أعراض الأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي التي هي مشابهة لأعراض كورونا كذلك تسجيل إصابات لموجة جديدة في ايطاليا وألمانيا وبعض الدول الاوربية تأتي التوقعات لموجة جديدة للفيروس.

وتابع أن انخفاض درجات الحرارة يساعد على إنتشار الأمراض التنفسية لتغيير الجو ونحن بانتظار حلول الشتاء وحينها سيكون لكل حادث حديث.

وبين انه لا فائدة من فرض حظر التجوال وانه قرار لا يؤدي إلى نتائج بسبب عدم الالتزام به مضيفا أن شدة المرض بدأت تخف بدليل قلة الوفيات وقلةظهور الأعراض الشديدة على المصابين وازدياد حالات الشفاء .

وأشار إلى أن الموقف الوبائي يعكس ماتسجله مختبرات وزارة الصحة وقدوم المواطنين إلى المراكز الصحية والمستشفيات من أجل الفحص علما ان هناك الكثير من الناس يصابون ولا يأتون إلى المستشفيات ويعالجون أنفسهم من غير مراجعة بالتزام العزل في المنزل خاصةاولئك الذين لا يملكون وظيفة أو ارتباط بدوائر الدولة من أجل الإجازة المرضية.

وأكد أن الوزارة مستمرة بتوفير المسحات الضرورية والعلاجات وتؤدي واجبها بالصورة المطلوبة لكن يبقى الدور على المصاب الذي لاياتي ليتم فحصه وتسجيله وأنالأمر عائد له من حيث الثقافة والوعي.