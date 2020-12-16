هل يحسم توتنهام الدوري امام ليفربول قبل عطلة السنة الجديدة

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المستقلة /-يستضيف ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح الإنجليزى، نظيره توتنهام هوتسبير، على ملعب أنفيلد، في تمام الساعة  الحادية عشرة مساءً، اليوم الأربعاء، لخوض مباراة الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” لموسم 2020-2021.

ويدخل الفريقان مباراة الليلة، في صراع صدارة ترتيب جدول البريميرليج، حيث يمتلك الفريقين 25 نقطة حصلوا عليها من 13 مواجهة سابقة بالبريميرليج، مع الفارق الأفضلية للفريق اللندني بفارق الأهداف.

وفي الجولة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي تعادل ليفربول مع فريق فولهام بهدف لكل فريق، وايضًا تعادل توتنهام مع نظيره كريستال بالاس بهدف لكل فريق، ليرفض كل فريق هدية الأخر في تصدر الجدول منفردًا بعد التعادل الذي خيم على الجولة الماضية.

ويطمح توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه جوزية مورينيو بأن يقدم مستوى جيد ليعود من معقل الريدز بالنقاط الثلاث الثمينة التي ستعطي الفريق دفعة قوية بالتربع على القمة.

في المقابل، يعتبر يورجن كلوب تعادل ليفربول في الجولة الماضية موجع بالنسبة للفريق، لاسيما أنه يطمح للتربع على الصدارة والمنافسة بكل قوة للدفاع عن لقبه وعدم التخلي عنه في ظل اشتعال المنافسة بين الفريق والصراع على اللقب.

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