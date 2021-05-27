هل يتأثر منتخب العراق بانسحاب كوريا الشمالية من التصفيات؟

المستقلة/- قرر منتخب كوريا الشمالية الانسحاب من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقد يتسبب قرار كوريا الشمالية بالانسحاب على باقي المنتخبات المشاركة في التصفيات.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد نهاية التصفيات حذف نتائج جميع الفرق صاحبة المركز الخامس، ليتم احتساب نتائج الفرق صاحبة المركز الـ4 فقط.

وبحسب النتائج الحالية بخصوص مجموعة العراق ستبقى كما هي حيث أن منتخب كمبوديا صاحب المركز الخامس خسر جميع مبارياته.

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