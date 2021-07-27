هل خضع قصي خولي لعملية تجميل؟

المستقلة/- منى شعلان/ أثار الفنان السوري قصي خولي، حالة من الجدل بعد نشره صورة يتضح من خلال تغير كبير في ملامح وجهه.

وظهر قصي خولي في الصورة بلوك مختلف برزت فيه زيادة وزنه وشواربه التي قال إنها ضرورية للشخصية التي يقدمها، فيما علق الجمهور على حالة النشاط الفني التي يشهدها مؤخرا بخوضه عملين في نفس الوقت.

فيما لاحظ البعض تغير ملامح قصي خولي، وبدأت التساؤلات تزيد حول إجرائه عملية تجميل اشتهرت مؤخرا تعرف بـ “عملية التكساس”، الخاصة بتعريض الفك.

من ناحية أخرى أعلن قصي خولي خوضه مجال التأليف التلفزيوني من خلال مسلسله الجديد الذي أطلق عليه اسم الوسم، وذلك عبر حسابه على تطبيق إنستغرام.

ونشر قصي خولي صورة من الورق التحضيري لمسلسل الوسم الذي كتب عليه “الحلقة 1 .. النسخة النهائية.. فكرة وإشراف قصي خولي.. قصة وسيناريو وحوار بسيم الريس وقصي خولي”.

مسلسل الوسم من المقرر عرضه على منصة شاهد VIP، ولم يحدد قصي خولي موعد طرحه على المنصة.

يذكر أن الفنان السوري قصي خولي حقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل 2020، الذي تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار فترة طويلة.