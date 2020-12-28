هل تلغي الاردن الحظر الليلي والحظر الشامل أيام الجمعة ؟

المستقلة /- قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن الوضع الوبائي في الأردن يتحسن، وان ذلك يعود لالتزام المواطنين.

وأضاف عبيدات خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد على شاشة رؤيا، مساء الأحد، أن الإجراءات الحكومية التخفيفية المرتقبة سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع من ضمنها حظر يوم الجمعة، وساعات الحظر الليلي، مؤكدا استمرارية الحكومة بدارسة الإجراءات بشكل دوري حسب الحالة الوبائية ومدى التزام الأردنيين.

وحول عودة الحياة الى طبيعتها في الاردن قال عبيدات إن الحياة لن تعود طبيعية، ولابد أن تبقى بعض الإجراءات والتقليل من المحددات.

ولفت عبيدات الى ان الحكومة ستدرس الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا في الأردن بشكل يتماشى مع الوضع الوبائي في الممكلة، وان الحكومة لن تتوانى بالتقليل من الاغلاقات كل ما سمحت الفرصة.

وبين عبيدات ان التخفيف التدريجي سيكون لمدة أسبوعين، ثم تقوم الحكومة بإعادة النظر بالوضع الوبائي وبالقطاعات المغلقة، وفتح قطاعات جديدة، أو العودة للإغلاقات وفقا للحالة الوبائية.

وطالب عبيدات من الأردنيين الالتزام للمحافظة على الوضع الوبائي في الاردن، وتستطيع الحكومة التخفيف من إجراءاتها.