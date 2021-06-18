هل تسبب لقاح كورونا في أزمة إريكسن؟

المستقلة/- ربط كثيرون الأزمة القلبية التي تعرض لها نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن، بلقاحات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسقط إريكسن (29 عاما) مغشيا عليه في مباراة الدنمارك وفنلندا ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ونجحت المساعدة الطبية السريعة في استعادة ضربات قلبه بعد توقفه وضبط ضرباته ثم نقله إلى مستشفى في كوبنهاجن.

وأكد خبراء متخصصون، أن اللاعب الدنماركي تعرض لأزمة قلبية ليست مرتبطة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وكشفت أحدث المعلومات المتاحة أن إريكسن تعرض “لأزمة قلبية نتيجة اختلالات في ضربات القلب”، وهو تأثير جانبي لا علاقة له بأي من الأمصال ضد فيروس كورونا.

كما نفى الاتحاد الدنماركي لكرة القدم ونادي إنتر ميلان، الذي يلعب فيه لاعب الوسط، أن يكون اللاعب قد حصل على التطعيم.