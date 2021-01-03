هل ترفع “أوبك+” انتاج النفط خلال يناير؟

بدء من 2021..اجتماعات شهرية لمنظمة أوبك..لضبط مستويات الإنتاج.

تدعم روسيا زيادة أخرى في انتاج النفط ، لكن الموقف السعودي غير واضح.

العراق غارق في أزمة اقتصادية بسبب القيود على مبيعات النفط.

المستقلة/أمل نبيل/ مع انتهاء 2020 والتي تعد واحدة من أكثر الأعوام اضطرابًا في تاريخ النفط ، تواجه الآن “أوبك +” مهمة حساسة.

يجب على تحالف المنتجين بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا أن يقرر ما إذا كان بإمكانه الاستمرار في استعادة إمدادات الخام دون الانقلاب على تعافي الأسعار الذي قضوا معظم عام 2020 في العمل على تحقيقه.

تعتقد موسكو أن المجموعة – التي خفضت الإنتاج خلال الوباء – يمكنها رفع الانتاج بنحو 500 ألف برميل في فبراير..وفقا لتقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية.

أوبك تحاول توجيه ناقلة نفط عملاقة عبر مسار ضيق

قال جيوفاني ستونوفو ، المحلل في يو بي اس جروب في زيورخ: “يبدو أن أوبك + تحاول توجيه ناقلة نفط عملاقة عبر مسار ضيق”.

مهما كان قرارهم النهائي ، فإن منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها لا يتركون شيئًا للصدفة.

مع تجمعه في 4 يناير ، يتحول التحالف إلى الاجتماع كل شهر – بدلاً من بضع مرات في السنة – من أجل ضبط مستويات الإنتاج بدقة أكثر.

بعد الدروس القاسية التي تم تقديمها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، أصبح الدافع للإدارة الجزئية مفهومًا.

تحطم الأسعار

بدأت تحديات أوبك + العام الماضي في فبراير ، عندما انهار الطلب على النفط في الصين بنسبة 20 ٪ حيث أغلقت أكبر مستورد في العالم للتغلب على فيروس كورونا المستجد.

ثم اشتبكت الرياض وموسكو حول كيفية الرد على صدمة الطلب ، وهو الخلاف الذي حطم التحالف الذي يضم 23 دولة وأدى إلى حرب أسعار شرسة.

بحلول أبريل ، كان العالم غارقًا في النفط الخام لدرجة أن العقود الآجلة للولايات المتحدة تم تداولها تحت الصفر لأول مرة في التاريخ.

تم إصلاح العلاقات فقط بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسيط غير محتمل ، بعد أن انتقد الكارتل لسنوات ، توسط ترامب في اتفاق سلام أدى إلى أكبر تخفيضات إنتاج في أوبك على الإطلاق.

في الشهر الماضي ، وصلت محادثات أوبك + إلى طريق مسدود استمر خمسة أيام حيث اختلفت السعودية والإمارات – والذي كانوا لسنوات عديدة حليفتين قويين في كل من المجالين السياسي والطاقة – حول مدى سرعة إحياء البراميل المتوقفة.

انقسام التحالف السعودي الاماراتي

بينما أرادت المملكة تأجيل أي زيادات لمدة ثلاثة أشهر ، دفعت جارتها – الحريصة على تسييل الاستثمارات في الطاقة الإنتاجية ، والترويج لمعيار نفطي إقليمي جديد – إلى تحديد جدول زمني أسرع.

على الرغم من التوصل إلى حل وسط ، إلا أن الانقسام القصير في شراكتهما الطويلة – والذي شهد في مرحلة ما تلمح أبو ظبي إلى مغادرة أوبك في النهاية – ترك ظلًا ينذر بالسوء.

ستشغل وتيرة استعادة الإنتاج المنتجين يوم الاثنين. وسيسبق اجتماعهم يوم الأحد اجتماع للجنة الفنية المشتركة ، وهي لجنة من خبراء أوبك + الفنيين الذين يقيّمون تنفيذ تخفيضات الإنتاج نيابة عن الوزراء.

أظهرت بياناتها الأولية أن الأعضاء نفذوا 101٪ من القيود الموعودة في ديسمبر ، وفقًا لمندوب طلب عدم الكشف عن هويته.

في الوقت الحالي ، يتم خفض الانتاج بنحو نحو 7.2 مليون برميل في اليوم ، أو حوالي 7 ٪ من الإمدادات العالمية ، وقد قرر المنتجون زيادة الانتاج بنحو 1.5 مليون برميل.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى استعداده للمضي قدمًا ، قائلاً الشهر الماضي إن الأسعار في النطاق الأمثل من 45 إلى 55 دولارًا للبرميل.

وقال إنه إذا امتنعت أوبك + عن تعزيز الصادرات ، فسيعمل منافسوها ببساطة على سد الفجوة.

وقال جان ستيوارت ، اقتصادي الطاقة العالمي في كورنر ستون ماكرو ، “السوق بحاجة إلى النفط”. يبدو أن الرأي السائد في أوبك + هو أنه يتعين عليك السعي للحصول على حصة في السوق. لا يمكنك دعم عودة النفط الصخري الأمريكي “.

لم يصرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان علنًا بتفضيله بما يتجاوز نيته إبقاء المضاربين “على أهبة الاستعداد”.

أسباب قوية لزيادة الإنتاج

استقرت أسعار النفط فوق 50 دولارًا للبرميل في لندن على الرغم من تعهد أوبك بتوفير إمدادات إضافية ، مدعومة بتطورات اللقاحات والاستخدام القوي للوقود في آسيا. يجب أن يظل العرض والطلب متوازنين على نطاق واسع في النصف الأول من العام ، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس.

قال دوج كينج ، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق ، الذي يدير 170 مليون دولار: “تتمتع السوق بدعم أساسي ، وعلى هذا النحو يجب أن تتجاهل زيادة متواضعة في معروض أوبك +”.

إنه خيار قد يريح أعضاء أوبك + مثل العراق. بغداد غارقة في أزمة اقتصادية متصاعدة تفاقمت فقط بسبب القيود المفروضة على مبيعات النفط ، وتكافح من أجل تجاوز تراكم التخفيضات المتأخرة للإنتاج اعتبارًا من عام 2020. مع تقييد وصولها إلى أسواق السندات ،

وافق العراق على صفقة إمدادات النفط مع تاجر صيني الشهر الماضي تتقاضى بمقابلها 2 مليار دولار مقدمًا.

تضاؤل الطلب مع ظهور سلالة أكثر انتشارا لكورونا

ولكن هناك أيضًا حجة لكبح إنتاج البراميل الإضافية.

لم تتح الفرصة لشركات تكرير النفط حتى الآن لامتصاص ارتفاع المعروض هذا الشهر ، كما أن سلالة الفيروس الأكثر انتشارا تفسد توقعات الطلب.

وبينما لا تتوقع وكالة الطاقة الدولية عدم وجود فائض جديد ، فقد حذرت من أن فائض المخزون الحالي سيستمر حتى نهاية العام إذا قامت أوبك + بزيادة الانتاج . على الرغم من انتعاش السوق ، لا تزال أسعار النفط الخام أقل بكثير من المستويات التي يحتاجها معظم أعضاء أوبك لتغطية الإنفاق الحكومي.

أخيرًا ، يجب على أوبك + التغلب على تأثير الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن ، الذي أشار إلى استعداده لإحياء اتفاق نووي مع إيران يمكن أن يطلق أكثر من مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الخاضعة حاليًا للعقوبات الأمريكية.

قال بوب مكنالي ، رئيس مجموعة رابيدان إنرجي الاستشارية والمسؤول السابق في البيت الأبيض: “من المحتمل أن تسحب أوبك + زيادة أخرى في الإنتاج في فبراير”. “ولكن من حيث التغلب على تخمة كوفيد العام الماضي ، فإنهم بعيدون عن تحقيق أهدافهم.