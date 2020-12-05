هل تؤثر زيادة إنتاج”أوبك” المحدودة على أسعار النفط؟

المستقلة/أمل نبيل/ بعد خمسة أيام من المحادثات الصعبة التي كشفت عن خلافات جديدة بين الأعضاء الأساسيين ، اتفقت أوبك + على تخفيف طفيف لتخفيضات الإنتاج العام المقبل.

يبدو أن الصفقة ترضي سوق النفط ومعظم أعضاء التحالف ، لكنها أدت إلى توتر وحدة المجموعة ووضعتها للاختبار في المستقبل..وفقا لتقرير لوكالة بلومبرج.

كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ، القائد الفعلي للمجموعة إلى جانب نظيره الروسي ، صريحًا في أن الصفقة كانت صعبة المنال.

وبعد الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس قال الأمير عبد العزيز للصحفيين “إنه أمر مؤلم للغاية. إنه متعب للغاية.” “إن كنت ترغب في العمل مع 23 دولة، فعليك أن تكون متوافقاً جداً مع فكرة المرونة”.

ورغم كل حديثه عن الإرهاق، كان الأمير قد وقع خلال الإجتماع على جدول زمني أكثر إنهاكاً، والذي يتيح مراجعة الإنتاج بصورة شهرية.

فبعد ظهور الاختلاف بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لم تتمكن الكتلة من الاتفاق على ما كان مُتوقعاً، أي على ما كان قبل أسبوع مقبولاً على نطاق واسع وهو تأجيل كامل لمدة ثلاثة أشهر لزيادة الإنتاج المُقررة في يناير.

وبدلاً من ذلك، قرر الوزراء إضافة 500 ألف برميل يومياً من الإنتاج إلى السوق خلال الشهر المقبل، ثم عقد اجتماعات شهرية لاتخاذ قرار بشأن التحركات اللاحقة.

مرونة في تغير الإنتاج

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي “ألكسندر نوفاك” إن الاتفاقية قد تضيف مليوني برميل كحد أقصى يومياً إلى السوق، لكن يمكن أن يقرر الوزراء أيضاً خفض الإنتاج مرة أخرى إذا لزم الأمر. سيكون الحد الأقصى للتغيير في أي شهر 500 ألف برميل يومياً في أي من الاتجاهين.

وقالت “باولا رودريجيز-ماسيو” وهي كبيرة المحللين في شركة “ريستاد للطاقة”، بعد مفاوضات مطولة، إنه ليس “سيناريو الكابوس الذي تخشاه السوق، لكنه حقاً مما تم توقعه منذ أسابيع”. “واقع أن مستويات إنتاج فبراير لا تزال قيد المُناقشة تضع المزيد من عدم اليقين أمام اجتماعات أوبك + القادمة.”

ستؤدي الصفقة إلى زيادة الإنتاج في يناير، والتي هي فقط ربع ما كان سيحدث بموجب اتفاق أوبك+ السابق، بما يعمل على إبقاء سوق النفط في حالة عجز خلال الربع الأول، وفقًا لحسابات بلومبرج باستخدام بيانات أوبك. وهذا يعني أن مخزونات الوقود المُتضخمة التي تؤثر على الأسعار ستستمر في النفاد.

لن يكون هناك فائض في الانتاج

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أجريت يوم الجمعة، قالت “أمريتا سين”المؤسس المشارك للشركة الإستشارية “إنرجي أسبكتس ليمتد”: “سيتم امتصاص 0.5 مليون برميل يومياً في السوق بسهولة شديدة”. “هذا يضمن بالفعل أن السوق لن تكون في حالة فائض في العرض خلال الربع الأول.”

وقال وزير النفط الإيراني “بيغان زنغنه” لوكالة أنباء “شانا” الحكومية بعد انتهاء المحادثات “إنه قرار حكيم”. وقال “يمكن أن تساعد هذه الاجتماعات الشهرية في الحفاظ على الاستقرار في السوق” ولن يكون للإمدادات الإضافية القادمة في يناير تأثير كبير.