” هلا بابة..الوطن صاير خرابة” اغنية ترحيب من أطفال الناصرية 

المستقلة /- سرى جياد/ انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو ترحيبي بالبابا فرنسيس من اطفال الناصرية.
وقد لاقى المقطع تفاعلا واهتمام من رواد التواصل ونشرته “العربية ” التي نقلت صورة اطفال ذي قار وهم يحملون رسالة الود والكرم وتعبيرا لمحبتهم وسعادتهم بزيارة البابا الفاتيكان تحت وطأة الالم الذي يحل بالمحافظة والبلد .
#فيديو من #العراق لأطفال من #الناصرية يرددون أغنية ترحب بزيارة #البابا_فرنسيس https://t.co/hq2Bp5TU3E #العربية
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 5, 2021
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