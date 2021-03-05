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” هلا بابة..الوطن صاير خرابة” اغنية ترحيب من أطفال الناصرية 

المستقلة /- سرى جياد/ انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو ترحيبي بالبابا فرنسيس من اطفال الناصرية. 

وقد لاقى المقطع تفاعلا واهتمام من رواد التواصل ونشرته “العربية ” التي نقلت صورة اطفال ذي قار وهم يحملون رسالة الود والكرم وتعبيرا لمحبتهم وسعادتهم بزيارة البابا الفاتيكان تحت وطأة الالم الذي يحل بالمحافظة والبلد .

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