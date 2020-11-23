هكذا علق محمد رمضان على قرار منعه من العمل وإلغاء مسلسل “موسى”

المستقلة/ منى شعلان/ علق الفنان المصرى محمد رمضان، على قرار نقابة المهن التمثيلية اليوم الاثنين، بإيقافه عن العمل ، عقب أزمة الصور التي نشرت له برفقة عدد من المشاهير الإسرائيلية ، واتهامه الجميع بالتطبيع.

ونشر رمضان صورته بـ”أفارول” القوات المسلحة، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلق قائلًا: “أحترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي وأني لا أعلم جنسيته ولو كنت أعلم كنت مؤكد رفضت التصوير، ثانيًا المكان (مطعم) مش حفلة خاصة وأشتغل أغاني عربي وإنجليزي وفرنسي ولما الأغنية الإسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت أسيب صحابي وأجري أعيط في الأسانسير ولا أعمل إيه”.

وأشار: “أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكرًا نقابة المهن التمثيلية.. شكرًا شركة الإنتاج على إيقاف مسلسلي رمضان القادم .. شكرًا جمهوري لعدم دعمكم لي.. #ثقتي_في_الله_وحده”.

وقرر اتحاد النقابات الفنية الثلاثة، في الاجتماع الطارئ الذي عقد مساء اليوم الاثنين، إحالة الفنان محمد رمضان إلى التحقيق، بمعرفة لجنة مشكلة من النقابات العامة، على أن يكون التحقيق في الأسبوع الأول من ديسمبر ، نظرًا لوجود “رمضان ” خارج البلاد ، كما قرر اتحاد النقابات الفنية، إيقاف الفنان محمد رمضان عن العمل ،لحين انتهاء التحقيق.