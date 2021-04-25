هكذا علق أحمد حلمي على متابع عزم نفسه في منزله

المستقلة/- منى شعلان/ يحرص الفنان المصري أحمد حلمي ، على التواصل مع متابعيه بصفة مستمرة ، عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث دار بين الفنان المصري ومتابع حوار كوميدي وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

البداية عندما شارك الفنان عمرو دياب، متابعيه بصورة من مصر مع أصدقائه، ليعيد أحمد حلمي مشاركتها والتعليق عليها مازحًا بجملة غير مفهومة وقال: “القاهره ونيلها .. طب وفين ليلالل.. لايلاي.. لليالها .. ليياليها.. أنت فاهم أكيد”.

رد احد متابعي حلمي على تغريدته مع عمرو دياب، ودعى نفسه إلى منزل حلمي وكتب قائلا: “لو جيت للقاهرة ان شاء الله بعزم نفسي عندك في البيت”.

ليرد أحمد حلمي على المتابع قائلا: “تنور مصر والبيت .. بس ابقي خبط عشان الجرس عطلان”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، الفنية فيلم “خيال مآتة، والذي عُرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي.

كما شارك أحمد حلمي مؤخرا في الفيلم الدعائي الذي عرض خلال حفل موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية يوم 3 أبريل، من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات.