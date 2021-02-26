هكذا احتفلت نجوى كرم بعيد ميلادها مع النجوم

هكذا احتفلت نجوى كرم بعيد ميلادها مع النجوم

المستقلة/- منى شعلان/ حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنانة نجوى كرم، بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الجمعة ٢٦ فبراير، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

حيث هنأت الفنانة السورية أصالة صديقتها الفنانة نجوى كرم بعيد ميلادها، فى تغريدة لها قائلة:”‏نجوى طاقة محبّه وشغف وطموح يتصاعد ولايذوي.. كلّ سنه وأنتي الحلوه الموهوبة بصوتها رسمت أحلى الذّكريات “.

وردت نجوى كرم قائلة :”‏صدق اللي سمّاكي أصالة أصيلة الودّ، أصيلة القلب، أصيلة العشرة وأصيلة الفنّ..إنتِ الأصالة “.

كما غردت نوال الكويتية ، وكتبت :”كل عام وانتي بخير يا أحلى نجوى والله يطول بعمرك ويرزقك الصحه وراحة البال.

لترد نجوى كرم عليها قائلة:”اشتقنالك..اشتقنا لطلّتك اشتقنا لحضورك يا طيّبة الحضور ويا طيّبة الأصل يا نوال يا حبيبة قلبي وقلب كل لبناني.

ومن جانبة كتب الفنان السعودي ،رابح صقر، قائلا:” كل عام وأنتي شمس الأغنية والعمر كله يارب الله يجعل أيامك كلها سعاده.

لتعلق نجوى كرم ، كاتبة:” فضلك عليي من وقت ما قدّمتلي من أحلى قلب ايقاعات “منو هذا الحلو” لأنّو قلبك حلو”.

كما حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على تهنئة نجوى كرم، بعيد ميلادها ، قائلة “‏كل عام وانت بصحة ونجاح وسعادة وكل شي حلو بتتمنيه.. بتلبقلك الحياة وتبقى نجوى الشمس الشارقة دايما”.

وكتبت الفنانة نجوى كرم رسالة فى تغريدة لها بمناسبة عيد ميلادها قائلة:“حبيت إني ما اعتبر هيدي السنة عم تمرق من عمرنا كلنا كانت سيئة.. بس علمتنا أكثر إنو نعرف نعيش قيمة الأشياء أكثر، مضيفة: “بعيّد معكن عيد الصحّة والسلام والآمان”.

ونشرت شركة “روتانا” مقطع فيديو يجمع عدّة لقاءات مختلفة للنجمة نجوى كرم عن محبة الجمهور لها إحتفالا بعيد ميلادها.