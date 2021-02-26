هكذا احتفلت نجوى كرم بعيد ميلادها مع النجوم

المستقلة/- منى شعلان/ حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنانة نجوى كرم، بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الجمعة ٢٦ فبراير، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

حيث هنأت الفنانة السورية أصالة صديقتها الفنانة نجوى كرم بعيد ميلادها، فى تغريدة لها قائلة:”‏نجوى طاقة محبّه وشغف وطموح يتصاعد ولايذوي.. كلّ سنه وأنتي الحلوه الموهوبة بصوتها رسمت أحلى الذّكريات “.

وردت نجوى كرم قائلة :”‏صدق اللي سمّاكي أصالة أصيلة الودّ، أصيلة القلب، أصيلة العشرة وأصيلة الفنّ..إنتِ الأصالة “.

كما غردت نوال الكويتية ، وكتبت :”كل عام وانتي بخير يا أحلى نجوى والله يطول بعمرك ويرزقك الصحه وراحة البال.

لترد نجوى كرم عليها قائلة:”اشتقنالك..اشتقنا لطلّتك اشتقنا لحضورك يا طيّبة الحضور ويا طيّبة الأصل يا نوال يا حبيبة قلبي وقلب كل لبناني.

ومن جانبة كتب الفنان السعودي ،رابح صقر، قائلا:” كل عام وأنتي شمس الأغنية والعمر كله يارب الله يجعل أيامك كلها سعاده.

لتعلق نجوى كرم ، كاتبة:” فضلك عليي من وقت ما قدّمتلي من أحلى قلب ايقاعات “منو هذا الحلو” لأنّو قلبك حلو”.

كما حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على تهنئة نجوى كرم، بعيد ميلادها ، قائلة “‏كل عام وانت بصحة ونجاح وسعادة وكل شي حلو بتتمنيه.. بتلبقلك الحياة وتبقى نجوى الشمس الشارقة دايما”.

وكتبت الفنانة نجوى كرم رسالة فى تغريدة لها بمناسبة عيد ميلادها قائلة:“حبيت إني ما اعتبر هيدي السنة عم تمرق من عمرنا كلنا كانت سيئة.. بس علمتنا أكثر إنو نعرف نعيش قيمة الأشياء أكثر، مضيفة: “بعيّد معكن عيد الصحّة والسلام والآمان”.

ونشرت شركة “روتانا” مقطع فيديو يجمع عدّة لقاءات مختلفة للنجمة نجوى كرم عن محبة الجمهور لها إحتفالا بعيد ميلادها.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

محافظ ميسان يكرم عدداً من عمال المجاري في المحافظة

اخبار العراق

استقالة الوائلي.. وتكليف الاسدي بمنصب محافظ ذي قار

اخر الاخبار

التنمية التشاركية بين الهيمنة والرتابة

اخر الاخبار

مذيعة لبنانية بطلة كليب “فيرساتشي” لمحمد رمضان

رياضية

دورتموند يعرقل مساعي ريال مدريد لضم هالاند

اخر الاخبار

هكذا احتفلت نجوى كرم بعيد ميلادها مع النجوم

اخبار العراق

هل سيتحول شمال شرق سوريا إلى منطقة المواجهة بين الولايات المتحدة وتركيا؟

اخبار العراق

هل سيتحول شمال شرق سوريا إلى منطقة المواجهة بين الولايات المتحدة وتركيا؟

اخر الاخبار

محمد صلاح على خطى روبي فاولر.. بنحو 12 مليون دولار

اخبار العراق

كتائب حزب الله تدعو البرلمان لمحاكمة من اسمتهم “الخونة والمتآمرين”

اخبار العراق

القبض على زعيم عصابة قتل اربع اشخاص في ميسان

اخبار العراق

الدفاع ترد على تصريحات للبنتاغون بشأن الضربة الأمريكية شرق سوريا

اخبار العراق

البرلمان ينشر جدول أعمال جلسته ليوم الاثنين الخالي من الموازنة

اخبار العراق

القبض على منتسب في سجن العمارة المركزي يتاجر بالحبوب المخدرة

اخبار مصر

أسطورة نيجيريا يلمح لرحيل محمد صلاح عن ليفربول

اخبار السعودية

السعودية تدعو مواطنيها تسجيل كبار السن للحصول على لقاح كورونا

اخر الاخبار

فيديو.. طرح التريلر الدعائي لفيلم الأنيميشن Luca