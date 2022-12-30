“هقولك سر” تجمع زين ولايف ستايلز ستوديوز

المستقلة/- طرحت لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب أغنية “هقولك سر” للفنان المصري الشاب زين حصرياً عبر قناة الشركة على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم.

جاء كليب “هقولك سر” بأجواء شبابية، وتمحور حول فكرة دخول زين في لعبة سباق السيارات بعد وقوعه بالحب ما رفع حماسه للتغلب على المشتركين.

وشارك في كليب الأغنية أبطال مصر في سباق السيارات سيد ابو غريب و محمد بيتا.

وجاءت الأغنية باللهجة المصرية وحملت كلمات رمضان محمد والحان كامل الجندي وتوزيع محمد ياسر.

وتُعد أغنية “هقولك سر” أخر انتاجات لايف ستايلز ستوديوز للعام الحالي ٢٠٢٢.