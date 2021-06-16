هزة أرضية تضرب الأردن

المستقلة /- شعر سكان مناطق تقع جنوبي الأردن، فجر الأربعاء، بهزة أرضية قوية، وفق قولهم.

وقال هؤلاء، إن هزة أرضية، حدثت في جنوب الأردن، وشعر فيها سكان منطقة البترا، ومدينة العقبة، عند الساعدة 2:10 من فجر الأربعاء.

من جانبه، قال أستاذ علم الزلازل، نجيب أبو كركي، إن هزة أرضية وقعت على أطراف سيناء، بقوة 4.5 درجة وعلى مسافة 50 كم جنوب غرب البترا.

وتشهد مناطق مختلفة من الأردن خاصة مناطق الجنوب نشاطا زلزاليا لوقوعها في حفرة الإنهدام على الشق السوري الأفريقي (فالق البحر الميت) ما يجعلها عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الألواح في باطن الأرض.

 

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