هذه الاسماء ممنوعة في السعودية !

المستقلة /- رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ​السعودية​ بإعادة نشر قائمة صادرة عن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للضوابط التي تم إقرارها لتسجيل أسماء الأشخاص في السعودية، من ضمنها تحرّم اختيار اسم ” ​ملاك​ ” للمواليد الجدد.

وجاء في القائمة :

“يجوز تسجيل الاسم معرفا بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديمًا والدارجة في المجتمع مثل (البراء، العنود، الجوهرة، الوليد…).

يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، إذ لا تتم كتابة (السيد… ).

لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: (المعروف بكذا… ).

لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل (محمد صالح، محمد مصطفى).

يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: (عبدالرسول)”.

وبالنسبة لإسم “ملاك” فأفادت الأحوال المدنية بأنه يمنع تسجيل اسم، ملاك، وذلك لصدور فتوى تحرم التسمية به.

يذكر ان معنى الملاك هو أحد الأرواح السماوية وقوام الأمر، وهي اسم مقتبس من ملائكة السماء.