هذا ما يحدث إذا امتنعت عن الوجبات السريعة

هذا ما يحدث إذا امتنعت عن الوجبات السريعة

المستقلة /- ليس سرا أن الوجبات السريعة غير صحية بشكل عام على الرغم من مظهرها الشهي وطعمها اللذيذ، ولا يمتد تأثيرها السلبي فقط إلى زيادة محيط خصرك.

وبحسب موقع “إيت ذيس نوت ذات”، عثر الباحثون أن النظام الغذائي الغني بالوجبات السريعة ومكوناته الأساسية مثل الدهون السيئة والصوديوم والسكر يمكن أن يكون له تأثيرات على الدماغ والعظام بل وحتى المزاج، فماذا يحدث إذا توقفت عن تناول الوجبات السريعة للأبد.

1) سوف ترتدي الجينز الخاص بك بأريحية

الوجبات السريعة تزخم بالصوديوم، وعلى سبيل المثال تحتوي وجبة شطيرة “كوارتر باوندر” دبل تشيز برغر مع الجبن والبطاطس المتوسطة من مطعم “ماكدونالدز” على 1630 ملليغرام من الصوديون، في الوقت الذي توصي جمعية القلب الأمريكية بما لا يزيد 2300 ملليغرام في اليوم الواحد، بينما يكون الحد المثالي للاستهلاك هو 1500 ملليغرام من الصوديوم.

وينتج الانتفاخ من تمسك الجسم بالماء أمام هذا التدفق الكبير من الملح من أجل تحقيق التوازن المناسب للصوديوم في الجسم، ولكن إذا قللت من نسبة الصوديون فلن يحدث انتفاخ وستصبح قادرا على ارتداء الجينز الخاص بك.

2) أمراض القلب

وجدت دراسة نشرت في دورية “سيركولشن” أن تناول الوجبات السريعة أكثر من مرتين في الأسبوع يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب 1.5 مرة من الأشخاص الذين لا يتناولوها بشكل متكرر أو لا يتناولوها أبدا، وذلك بسبب احتوائها على معدل عالي من الدهون والصوديوم.

وإذا قلل الأمريكيون من تناولهم للصوديوم، فستقل عدد حالات الإصابة بأمراض القلب بمقدار 120.000 حالة، وستكون السكتات الدماغية أقل بـ66.000 ، وعدد النوبات القلبية أقل بـ 99.000 سنويا، وفقا للمجلة الطبية البريطانية.

3) الذاكرة والقدرة على التعلم

عثرت دراسة نشرت في مجلة “Barin, Behaviour and Immunity” أن الفئران التي تناولت نظاما غذائيا من الوجبات السريعة أصبحت تعاني من فقدان الذاكرة ونقص القدرة الإدراكية بعد أسبوع واحد فقط، لكن الخبر السيء هو أن هذه الآثار يتأثر بها البشر أيضا.

ووجد الباحثون أن الدهون المتحولة تقلص بالفعل المادة الرمادية لتحل محل الدهون الجيدة في أغشيتها وتؤثر على قدرتها على العمل، وهذا ما يثبت أن الوجبات السريعة قادرة على قلي دماغك وتدميرها على المدى البعيد

4) المزاج

وجدت دراسة نشرت في مجلة “Public Health Nutrition” أن تناول الوجبات السريعة يرتبط بارتفاع معدل الاكتئاب.

5) تقلل مخاطر الإصابة بمرض السكري

إن تناول نظام غذائي غني بالدهون المشبعة يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وهي حالة يطلق فيها الجسم المزيد والمزيد من السكر في الدم، ومع مرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة في الوزن وزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 بشكل كبير.

6) عظام أقوى

يمكن للبطاطس المالحة اللذيذة أن يكون لها تأثيرات غير شهية على المدى الطويل، إذ يرتبط الاستهلاك المفرط للملح بارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وانخفاض وظائف الكلى، وفقا للباحثين في جامعة ستوني بروك.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الصوديوم يؤثر أيضا على عظامك من خلال التنافس في جسمك مع الكالسيوم، فكلما تناولت المزيد من الصوديوم كلما زاد فقدان الكالسيوم لجسمك عن طريق البول، ما يؤدي إلى انخفاض كتلة العظا ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

7) المزيد من الطاقة

عندما تستهلك كمية كبيرة من السكر المكرر والكربوهيدرات البسيطة فإن البنكرياس يفرز الأنسولين لإبقاء نسبة السكر في الدم منخفضة.

ونظرا لأن الوجبات السريعة لا تحتوي على ما يكفي من الكربوهيدرات المعقدة التي تمنحك طاقة دائمة، فإن مستويات السكر في الدم تتحطم بعد الانتهاء من تناول الطعام مباشرة، وهو ما يجعلك متعبا وتشعر بالإرهاق وتشعر بمزيد من الحاجة للحصول على الطاقة من السكر والكربوهيدرات وتصبح محبوسا داخل دائرة مغلقة، لكن عندما تتوقف عن تناول الوجبات السريعة ستشعر بتحسن.