هذا ما قاله راغب علامة عن جو بايدن واكتشاف لقاح كورونا الجديد

المستقلة/ منى شعلان/ عبر النجم اللبناني راغب علامة، عن سعادته ، باكتشاف لقاح لفيروس كورونا ، من قبل شركة أمريكية ، واصفاً الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ، بأنه قد يكون وجهة خير على العالم.

وكتب راغب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة ‘تويتر”: “الظاهر أن الرئيس الأمريكي الجديد #جو_بايدن سيكون وجهه خير على العالم من أول يومين بعد انتخابه رئيسًاً للولايات المتحدة الأمريكية أعلنوا عن أول خبر سعيد وهو تقدم كبير باكتشاف لقاح كورونا يا رب يكون وجهه خير على العالم ، تعبنا من الكمامات ووجوه النحس والظلام والشر والأذى”.

وكانت شركتا Pfizer وBioNTech أعلنتا اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.

وتوقعت شركة BioNTech الألمانية وشريكتها Pfizer الأمريكية أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري. وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا سيستغرق شهورا قبل أن يكون هناك تطعيم على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.