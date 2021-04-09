هذا الأمر يحسم موقف بيكيه من الكلاسيكو

المستقلة/- يأمل جيرارد بيكيه نجم دفاع فريق برشلونة الإسباني، في اللحاق بمواجهة الكلاسيكو التي تجمعه مع ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني

ويواجه برشلونة نظيره ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني ضمن منافسات الدوري الإسباني، المقرر إقامتها السبت المقبل.

وحسب ما ذكرته صحيفة “أس” الإسبانية أن بيكيه قد اختبر نفسه أمس الخميس في جلسة الفريق الصباحية من أجل معرفة مدى الألم الذي يستطيع تحمله في ركبته اليمنى.

وأصبح الأمر الوحيد الذي يتيح لبيكيه المشاركة في الكلاسيكو، هو التحامل على ركبته اليمنى، لتخفيف الألم والسماح له باللعب.

وعلى الرغم من ذلك فإن مشاركة اللاعب مجازفة كبيرة بحالته، وهو ما جعل هناك مخاوف من تعرضه لانتكاسة جديدة، إلا أن اللاعب طلب إجراء اختبار آخر مرة أخرى، أملا في تراجع الألم الذي يشعر به.

وحتى الآن، لا يوجد أي قرار نهائي بشأن مشاركة بيكيه في الكلاسيكو ضمن منافسات الليجا خاصة وأن الفريق ينتظر مواجهة نهائي كأس الملك.