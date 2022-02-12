هجوم حاد من مبروك عطية بسبب أبو جبل

المستقلة /- عبر مقطع فيديو نشره على فيسبوك، هاجم الداعية المصري مبروك عطية، الإعلامية منى الشاذلي بسبب السؤال الذي وجهته لحارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، محمد أبو جبل حول حالته الاجتماعية وسؤال جميع الفتيات عنه، وخاصة بعدما اثيرت مؤخرا اخبارا حول إنفصاله عن زوجته.

وقال مبروك عطية: “دا معناه إنه في 60 مليون بنت في مصر مهافيف وبيسألوا عن الحالة الاجتماعية لأبو جبل وهذا غير صحيح”، معتبرا إن أسلوب التعميم لا يصح، مؤكدا انه هناك الكثير من بنات لا يعرفن الحارس محمد الشناوي ولا حتى صلاح، وهذا ليس عيبا فيهم.

وأضاف عطية موجها كلامه لمنى الشاذلي: “يا منى ربنا قال مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ربنا هيسألك عنها، وهل عملتي سيرش إن كل البنت بتسأل هذا السؤال؟” مشيرا ان هذه مؤاخذة محترمة لمذيعة محترمة حتى لا تكرر هذا السؤال.

وخلال حلوله ضيفا في حوار تليفزيوني، مع الإعلامية منى الشاذلي، تلقى أبو جبل سؤالا حول حالته الاجتماعية، وما إذا كان متزوجا أم مطلقا، ليرد على السؤال: “يعني.. هقولك بعدين.. الحالة الاجتماعية فيها مشاكل حاليا”، وأثار تعليق ابو جبل غضب زوجته سمارة يحيى، لترد بطريقة حاسمة عبر الانستغرام خاتمة تعليقها بالقول: “ضعوا في بالكم أني جزائرية حرة، والجزائرية عمرها ما تطيح”

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