هجوم جديد للحوثيين على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية عن شنها هجوما جديدا بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في “تويتر أن القاعدة السعودية الواقعة في خميس مشيط استهدفت فجر اليوم الجمعة بطائرة مسيرة من طراز “قاصف 2k”، لافتا إلى أن الهجوم يأتي “في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان واستمرار الحصار على بلدنا العزيز”.

وذكر سريع أن “الإصابة كانت دقيقة”، دون شرح مزيد من التفاصيل.

وسبق أن أعلن التحالف العربي بقيادة الرياض فجر اليوم عن  تدمير الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الحوثيون صوب خميس مشيط، مشددا على أنه “يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك”.

وتعرضت قاعدة الملك خالد لسلسلة هجمات مماثلة من قبل الحوثيين في الفترة الأخيرة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

لبنان مهدد بانقطاع الخبز لهذا السبب

اخبار فلسطين

رداً على اغتيال نزار بنات.. إندلاع موجة غضب بين الفلسطينيين في رام الله

اخر الاخبار

البحرين تكشف عن شروطها للعمل مع قطر

اخر الاخبار

مصر.. أحد ضحايا حنين حسام “فتاة التيك توك” تكشف تفاصيل استغلالها

اخر الاخبار

وزير الري السوداني يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

الدبيبة يبحث مع جونسون خروج المرتزقة الأجانب من الأراضى الليبية

اخر الاخبار

إثيوبيا تكشف عن موقفها من طلب السودان نقل مناقشة أزمة سد النهضة لمجلس الأمن الدولي

اخر الاخبار

إثيوبيا تكشف عن موقفها من طلب السودان نقل مناقشة أزمة سد النهضة لمجلس الأمن الدولي

اخبار الاردن

الأردن.. فتح هندوراس سفارة في القدس المحتلة خطوة مرفوضة

اخر الاخبار

مصر تشترط تحليل حمض نووى لحاملى تطعيمات الكوفيد القادمين من مناطق تحورات كورونا

رياضية

مشوار صعب ينتظر منتخب العراق النسائي في التصفيات الآسيوية

اخر الاخبار

تركيا تعلن تشغيل خط النقل البحري “رورو” مع وليبيا

رياضية

مساعد سيميوني يقترب من منتخب العراق

اخر الاخبار

الحوثيون يعلنون شن هجوم بطائرات على معسكر للتحالف قرب الحدود مع السعودية

رياضية

كاتانيتش يصعد أزمته مع التطبيعية

اخر الاخبار

الصحة السعودية تعلن حصيلة إصابت كورونا 

اخر الاخبار

الشركة المشغلة تكشف مصير إيفر جيفن وإبحارها خلال الفترة القادمة