هجوم جديد للحوثيين على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية عن شنها هجوما جديدا بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في “تويتر أن القاعدة السعودية الواقعة في خميس مشيط استهدفت فجر اليوم الجمعة بطائرة مسيرة من طراز “قاصف 2k”، لافتا إلى أن الهجوم يأتي “في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان واستمرار الحصار على بلدنا العزيز”.

وذكر سريع أن “الإصابة كانت دقيقة”، دون شرح مزيد من التفاصيل.

وسبق أن أعلن التحالف العربي بقيادة الرياض فجر اليوم عن تدمير الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الحوثيون صوب خميس مشيط، مشددا على أنه “يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك”.

وتعرضت قاعدة الملك خالد لسلسلة هجمات مماثلة من قبل الحوثيين في الفترة الأخيرة.