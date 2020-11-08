هجوم الرضوانية .. الاهالي يخرجون لمساندة القوات الامنية

المستقلة … أفاد مصدر أمني اليوم الاثنين عن وقوع هجوم مسلح استهدف برجاً للمراقبة بين القوات الامنية و الحشد العشائري.

و ذكر المصدر بأن حادث الرضوانية عبارة عن هجوم بالقنابل اليدوية والاسلحة الخفيفة على برج امني للقوات الامنية والحشد العشائري، فيما اضاف أن الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم أسفرت ٥ قتلى من الصحوة و6 اشخاص من المدنيين.

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وقال المصدر أنه خلال وقوع الهجوم خرج اهالي منطقة الرضوانية لمساندة القوات الامنية بدون معرفة اماكنهم ومعرفة مصدر اطلاق النار، و أكد القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث والوضع مسيطر عليه.

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