هبوط مستمر لليرة التركية مقابل الدولار الامريكي

المستقلة … لا زالت الليرة التركية تعاني من هبوط مستمر و حاد بسعر الصرف الخاص بها مقابل الدولار الامريكي، حيث تستمر العملة التركية هبوطها لتصل الى قرابة 1800 ليرة تركية مقابل مائة دولار امريكي.

كما ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة كنتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا يضرب تركيا أكثر من اي بلد اخر: فهي ثالث أكبر مصدر للقمح على مستوى العالم. وتستورد 93٪ من النفط الذي تستهلكه و 99٪ من الغاز الذي تستهلكه. من حيث TRY ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من + 93٪ على أساس سنوي ، بينما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة مذهلة + 92٪ منذ بداية العام (نفط برنت). بشكل عام ، أدى هذا إلى زيادة بنسبة 73.5٪ على أساس سنوي في التضخم التركي خلال شهر مايو.

بينما تواصل الحكومة التركية سياستها المتمثلة في تعويض المدخرين المحليين على انخفاض الليرة في محاولة لدرء الطلب على العملات الأجنبية مثل اليورو والدولار الأمريكي ، انخفض صافي احتياطيات البنك المركزي التركي (CBRT) إلى 55 دولارًا. مليار دولار عند حساب صفقات مقايضة العملات الأجنبية مع البنوك المحلية في تركيا ، وفقًا لرويترز.

وسجلت اليوم الاربعاء الليرة التركية سعر صرف بلغ 1720 ليرة تركية مقابل كل مائة دولار امريكي.

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