هبوط حاد في أسعار البيتكوين لأقل من 56 ألف دولار

المستقلة/-تراجع مستوى علمة بتكوين الرقمية المشفرة، بشكل حاد من جديد خلال جلسة اليوم الاثنين، وذلك بعد بلوغها مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 61 ألفا و781.83 دولار في مطلع الأسبوع عقب توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن على حزمته للتحفيز المالي البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار وتوجيهه بتسريع التطعيمات.
وخلال جلسة اليوم، هبطت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم، أدنى مستوى 56 ألف دولار.
وسجلت العملة الرقمية خلال جلسة اليوم، تراجعا بقدر 5.2 %، إلى 55 ألفا و973.30 دولار.
كما انخفضت كل من الإيثريوم 3.6% عند 1808.6 دولار، والريبل 1.9% إلى 43.9 سنت.
ويتوقع 22% من عملاء بنك جولدمان ساكس  أن يصل سعر العملة المشفرة بيتكوين إلى 100 ألف دولار على الأقل في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وفي استطلاع حديث للبنك، يتوقع 54% من عملاء البنك أن يتراوح سعر العملة المشفرة بين 40 ألف دولار و100 ألف دولار في نفس الفترة، بحسب موقع “بيزنس إنسايدر”.
ونُشر استطلاع البنك مطلع الشهر الجاري، والذي شارك به 280 مشاركًا حول تعرضهم للأصول الرقمية ووجهة نظرهم وتوقعاتهم.
فيما يعتقد 57% من المستطلعة آراؤهم أن الأخبار الإيجابية مثل الاستثمار المؤسسي أدت إلى ارتفاع الأسعار للعملات المشفرة.

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