هبوط اسعار الذهب مع ارتفاع الدولار والأسهم في الأسواق العالمية

المستقلة /- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار والأسهم في الأسواق العالمية، بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية، كما شكل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ضغطا إضافيا على المعدن.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.3% مسجلا 1726.35 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1724.80 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأسواق لدى ”سي.إم.سي ماركتس“، إن ”العائدات هي التهديد الكبير الذي يواجه الذهب على المدى القصير… إذا اكتسبت موجات بيع السندات زخما، فقد يتراجع الذهب سريعا لما دون 1700 دولار“.

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عام، التي بلغتها في 18 آذار/مارس، بينما بدأ الدولار الأسبوع على ارتفاع بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي وطرح لقاحات الوقاية من ”كوفيد-19“ بوتيرة أسرع كثيرا من أوروبا، ما جذب المستثمرين للعملة الأمريكية.

ويجعل ارتفاع الدولار من حيازة الذهب الذي يهيمن الدولار على تقييمه مكلفا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومما زاد من الضغوط على الذهب، أن ارتفعت الأسهم الآسيوية مع ظهور احتمالات لإنفاق مالي أمريكي جديد يقدر بتريليونات الدولارات، ما عزز من توقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9% إلى 24.82 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 1.2 % إلى 2644.18 دولار ونزل البلاتين 0.7% إلى 1176.42 دولار.

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