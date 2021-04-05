هبوط اسعار الذهب عالميا بسبب بيانات التوظيف في امريكا

المستقلة /- هبطت أسعار الذهب يوم الاثنين، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الامريكية وصعدت الأسهم العالمية بعد بيانات وظائف جاءت أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة غذت تفاؤلا حيال تعاف اقتصادي سريع.

وبحلول الساعة 05:53 بتوقيت جرينتش، كان الذهب منخفضا في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1723.16 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1761.20 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 24.70 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2645.98 دولار.

ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1208 دولارات للأوقية بعد بلوغ أعلى مستوياته منذ 18 مارس آذار خلال الجلسة عند 1218 دولارا.

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