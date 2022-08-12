هاني شاكر ينفي إصداره منع لحفلات كاظم الساهر في مصر

المستقلة/- نفى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية السابق الأنباء التي تتحدث عن إصداره لقرار يمنع إقامة حفلات النجم العراقي كاظم الساهر في مصر.

وقال هاني شاكر في تصريحات تليفزيونية إن كل الأخبار التي تتحدث عن منع إقامة حفلات كاظم الساهر في مصر مجرد شائعات وصفها بالـ”سخيفة”.

كما نفت نقابة المهن الموسيقية كل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع هاني شاكر إقامة الفنان كاظم الساهر لحفلات في مصر.

وشدد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية على أن هذا الأمر لم يطرح على الإطلاق في اجتماعات المجلس وهو ما دفع المجلس من إصدار هذا بيان للتأكيد على كذب هذه الشائعات.

وكان الفنان العراقي كاظم الساهر المعروف بلقب “القيصر” قد أحيا عدة حفلات في مصر سواء في إحدى قرى الساحل الشمالي وكذلك في في دار الأوبرا المصرية.

وحرص عدد كبير من الجماهير والنجوم والفنانين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي على حضور حفل الفنان كاظم الساهر في الساحل الشمالي وفي دار الأوبرا كذلك.

وعاد الفنان كاظم الساهر إلى مصر بعد سنوات طويلة ليثبت حفله أنه ما يزال يتمتع بشعبية جارفة في مصر.

وينتظر جمهور الساهر الحلقة التي استضافته فيها المذيعة المصرية المعروفة منى الشاذلي ضمن برنامج الشهير “معكم” والتي صورها الأيام الماضية عتد تواجده في القاهرة.