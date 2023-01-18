هام : إياكم تناول وجبة واحدة فقط في اليوم

المستقلة /- وجهت دراسة جديدة تحذيرا من الاكتفاء بتناول وجبة واحدة فقط من الطعام خلال اليوم.

في تفاصيل الدراسة التي أجريت على 24011 بالغاً في الولايات المتحدة فوق سن الأربعين، كان تناول وجبة واحدة فقط في اليوم مرتبطاً بارتفاع مخاطر الوفيات بشكل عام، وفق موقع Sciencealert.

أمراض القلب والأوعية الدموية

وارتبط تخطي وجبة الإفطار بزيادة مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بينما ارتبط تخطي الغداء أو العشاء بزيادة مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، بما في ذلك ارتفاع مخاطر الأمراض القلبية الوعائية.

كما أظهرت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا جميع الوجبات الثلاث ولكن في توقيتات قريبة جداً من بعضها يواجهون مشكلة أيضاً.

فقد تبين أن تناول وجبتين متجاورتين في غضون 4.5 ساعات مرتبط بزيادة مخاطر الوفاة لجميع الأسباب.

في السياق قال عالم الأوبئة يانغبو صن من جامعة تينيسي، إن “بحثنا كشف أن الأفراد الذين يتناولون وجبة واحدة فقط في اليوم هم أكثر عرضة للوفاة من أولئك الذين يتناولون وجبات يومية أكثر”.

وأضاف أنه “بناء على هذه النتائج، نوصي بتناول وجبتين إلى 3 وجبات على الأقل، موزعة على مدار اليوم”.

ليست شاملة بما يكفي

يشار إلى أنه على الرغم من ذلك، إلا أن هذه الدراسة لا تعد شاملة بما يكفي لتحديد ما إذا كان تخطي وجبة يسبب الوفاة المبكرة بالفعل.

لذا قام فريق البحث بتعديل النتائج التي توصلوا إليها لمراعاة الاختلافات في العديد من عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة، بما في ذلك التدخين والكحول ومستويات النشاط البدني وجودة النظام الغذائي وانعدام الأمن الغذائي.