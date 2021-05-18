هالاند يصدم عمالقة أوروبا

المستقلة/- وجه النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، صفعة للأندية الكبرى في أوروبا الراغبة في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويحظى هالاند باهتمام ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا، بالإضافة إلى قطبي مانشستر، وتشيلسي، في إنجلترا.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن هالاند لا يمانع البقاء مع دورتموند لموسم آخر، عقب حسم الفريق الألماني تأهله بشكل رسمي إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن دورتموند كان مهددا ببيع عدد من نجومه، إذا فشل في التأهل إلى دوري الأبطال.

وأوضحت أن هالاند رفض فكرة اللعب في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، عقب تدهور نتائج دورتموند هذا الموسم وخروجه من المربع الذهبي.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن مكافآت التأهل إلى دوري الأبطال ستجعل دورتموند غير مجبر على بيع أي لاعب في صفوفه، ولا يتعلق الأمر بهالاند فقط.

وأضافت أن هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، صرح عقب التأهل لدوري الأبطال: “أنا متأكد من بقاء هالاند”.