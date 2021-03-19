هالاند يستقر على الرحيل إلى الدوري الإسباني

المستقلة/- أكدت تقارير صحفية إسبانية أن إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني حريص على الانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب معلومات موقع “ABC” الإسباني، فإن هالاند هو هدف ريال مدريد وريال مدريد هو هدف هالاند ولا يرغب في الاستمرار بصفوف الفريق الألماني الموسم المقبل رغم رغبة النادي في استمراره لموسم آخر.

المهاجم النرويجي ووكيله مينو رايولا يريدان مغادرة بوروسيا دورتموند هذا الصيف، وهذه رغبة هالاند الحريص بالذهاب إلى ريال مدريد.

وقام رايولا بإقناع هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد وصنع التاريخ في دوري الأبطال كونها البطولة المفضلة للفريق الملكي، ويريد هالاند أن يكون بطل رواية الميرينجي الذي يبحث عن دوري أبطال أوروبا الرابع عشر والخامس عشر.

أجرى رايولا دراسة رياضية واتضح أن ريال مدريد هو أفضل مكان للنرويجي لإستغلال كل صفاته لأنه سيحصل على تمريرات من لاعبين مخضرمين مثل لوكا مودريتش وتوني كروس في فريق يلعب دائمًا على الهجوم.

سيتقاضى رايولا عمولة قدرها 30 مليون يورو في حالة انتقال هالاند إلى ريال مدريد كما هو منصوص عليه في عقده الخاص وهو رقم يجب أن يضاف إليه 10 ملايين يورو أخرى لوالد اللاعب ومساعديه الآخرين.

ستكون هذه الدفعة بمثابة مكافأة انتقال للاعب يتم استلامها عن طريق والده، ويعتقد رايولا أن ريال مدريد سيتعين عليه دفع 120 مليون يورو لدورتموند، في النهاية سيصل السعر الإجمالي للصفقة إلى 160 مليون يورو.

سيتم إجراء الانتقال في يوليو وسيقوم ريال مدريد ببيع لاعبين أو ثلاثة وسيتخلى عن 12 لاعبا أخر، العديد منهم حاليًا منتقل على سبيل الإعارة للحصول على أموال لعملية الإحلال والتجديد للموسم المقبل.

يعرف رايولا أن الأندية الإنجليزية تدفع أكثر من ريال مدريد لكن هو وهالاند واضحان أنهما سيذهبان إلى مدريد، لأنه حان الوقت لحمل القميص الأبيض وهي تلك اللحظة التي سعى إليها رايولا لسنوات دون نجاح.